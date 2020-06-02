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22:24 (мск), источник: РИА Новости

Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и евро на фоне увеличения цен на нефть.

ЦБ: $ 68.9831   -0.73 € 76.7782   -0.86 ММВБ: $ 68.7375   -0.38 € 76.7300   -0.22
Источник: РИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 20:50 мск снижался на 34 копейки и достигал 68,78 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро обновили минимумы с 6 марта.

Российская валюта в течение дня уверенно росла против доллара и евро, отыгрывая сохраняющийся аппетит инвесторов к рублевым активам. В итоге доллар опустился ниже максимального уровня 6 марта (68,595 рубля), от которого в течение двух недель произошел его скачок почти до 82 рублей на фоне рухнувших цен на черное золото.

Основной импульс приходил от нефтяного рынка. Баррель Brent вечером прибавлял 2,6%, до 39,3 доллара.

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Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.

ОПЕК+ в апреле договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Прогнозы

В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 68,3−69,7 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании «БКС Премьер».

«С учетом подготовки российских компаний к летнему дивидендному периоду полагаем, что рубль может продолжить умеренное укрепление. Воспрепятстовать данному процессу может коррекция нефтяных цен, например, из-за отсутствия компромисса в отношении продления сделки ОПЕК+, а также в случае новых витков торгового противостояния США и Китая», — добавил он.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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