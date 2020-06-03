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02:52 (мск), источник: Известия

Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 03.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 372 447+112 560
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось379 709+4 501
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 725 541+33 013
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
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Источник: Известия

При этом Фонд оплаты труда (ФОТ) уменьшился в 56% компаний: в среднем на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей — в среднем он снизится на 18%.

Количество безработных в России может достигнуть 5−6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Впрочем, хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса, считают эксперты.

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Попасть под сокращения в первую очередь рискуют работники сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и все офисные сотрудники, сказала «Известиям» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Самое стабильное положение — у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

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