Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

При этом Фонд оплаты труда (ФОТ) уменьшился в 56% компаний: в среднем на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей — в среднем он снизится на 18%.
Количество безработных в России может достигнуть 5−6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Впрочем, хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса, считают эксперты.
Попасть под сокращения в первую очередь рискуют работники сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и все офисные сотрудники, сказала «Известиям» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Самое стабильное положение — у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.