Цена нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше $40 за баррель

По данным торговой площадки на 3.56 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. выросла до $40,09 за баррель, к 4. 29 мск — до 40,37 за баррель, на 4.55 мск стоимость составила $40,31. Уровня выше $40 цена на Brent достигла впервые за три месяца — март, апрель и май.
2 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась до $38,76 за баррель.
Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.
С начала 2020 г. из-за распространения коронавируса и первоначального отказа стран ОПЕК+ от продления сделки по сокращению добычи нефть начала дешеветь. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.