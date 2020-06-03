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06:14 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше $40 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Выше этой отметки она не подымалась с 6 марта.

Источник: AP 2020

По данным торговой площадки на 3.56 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. выросла до $40,09 за баррель, к 4. 29 мск — до 40,37 за баррель, на 4.55 мск стоимость составила $40,31. Уровня выше $40 цена на Brent достигла впервые за три месяца — март, апрель и май.

2 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась до $38,76 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений. По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного — трех месяцев.
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Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.

С начала 2020 г. из-за распространения коронавируса и первоначального отказа стран ОПЕК+ от продления сделки по сокращению добычи нефть начала дешеветь. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.

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