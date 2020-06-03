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10:25 (мск), источник: ТАСС

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора из-за карантина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти не планируют штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при поэтапном выходе из карантина, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 03.06
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8764
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8849
22.05
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Скончалось5 215+178
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Выздоровело195 957+8 972
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Инфицировано6 383 804+99 739
20.05
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Скончалось380 331+4 429
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Выздоровело2 731 802+26 600
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Источник: РИА "Новости"

Представители бизнеса и деловых ассоциаций приняли участие в совещании у Белоусова по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты.

«Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин.

Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний", — отмечает секретариат.

«Бизнес выразил полное понимание данного подхода», — отметили в секретариате Белоусова.

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