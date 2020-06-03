Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора из-за карантина

Представители бизнеса и деловых ассоциаций приняли участие в совещании у Белоусова по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии,
«Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний", — отмечает секретариат.
«Бизнес выразил полное понимание данного подхода», — отметили в секретариате Белоусова.