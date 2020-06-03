10:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Средства россиян на текущих счетах за апрель выросли до рекордного уровня
Во время кризиса россияне стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений.
На 1 мая на их долю пришлось 29% от общего объема средств граждан, которые хранятся в банках — 9 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). В начале 2020 года этот показатель составлял 8 трлн руб. (26%) и считался рекордным.
Более половины объема прироста средств на текущих счетах пришлось на апрель. По оценке аналитика банка БКФ Максима Осадчего, рублевые остатки на счетах, привязанных к картам, выросли на 0,6 млрд руб., и это «рекорд за всю историю, если исключить сезонный рост в декабре». В конце года счета обычно увеличиваются за счет новогодних премий, досрочного перечисления пенсий
По мнению управляющего директора НКР Станислава Волкова, прирост произошел
Отчасти это продолжение тенденции предыдущих месяцев, связанной как с небольшой разницей в ставках между карточными счетами и вкладами во многих розничных банках, так и с ожиданиями повышения ставок по вкладам.
Аналитик отметил, что апрельский рост сопровождался сокращением сбережений на депозитах.
В апреле несколько российских банков (в том числе Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк) зафиксировали небольшое снижение зарплат своих клиентов. При этом ожидалось, что в