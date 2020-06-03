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13:02 (мск), источник: Ведомости

Предприятие «Роскосмоса» начало производить лифты с голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), получил сертификат на производство лифтов, говорится в сообщении предприятия. Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

Источник: УКВЗ

Во время движения в лифте будет проигрываться музыка. В нем также будет находиться зеркало и поручень, дисплей, транслирующий тексты и слайды. До конца года завод планирует начать выпускать около 50 лифтов в месяц, а к 2025 г. — до 5000 лифтов в год. Предприятие собирается поставлять их на продажу во все российские регионы в двух комплектациях — простой и люксовой.

Помимо лифтов завод будет производить скоростные железнодорожные платформы для перевозки грузов. Ранее предприятие занималось только выпуском трамваев и продукции ракетно-космической отрасли. Развитие новых направлений началось после реорганизации и вхождения в состав ОРКК (головное предприятие «Роскосмос»).

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