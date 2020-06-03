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13:37 (мск), источник: Секрет Фирмы

Эксперт предсказал рост безработицы в России до 20 млн человек

Реальная безработица в России к осени может вырасти до 20 млн человек, считает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. По его мнению, сейчас безработных в стране около 10 млн человек.

Реальная безработица в России к осени может вырасти до 20 млн человек, считает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. По его мнению, сейчас безработных в стране около 10 млн человек.

«Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5−6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн», — предсказал эксперт.

Захаров отметил, что не все безработные регистрируются на бирже труда — многие просто не видят в этом смысла. Официальные данные, согласно которым в России на 3 июня насчитывается 2,2 млн безработных, эксперт считает неполными.

По оценке Конфедерации труда России, безработица в России достигла 8 млн человек.

Официальные данные Минтруда указывают, что с 1 апреля по конец мая работы лишились 2 млн россиян, трудоустроены за этот же период были только 1,7 млн. По прогнозу ведомства, пик безработицы в России придётся на третий квартал 2020 года, а восстановление наступит в первой половине 2021-го.

Чтобы спасти рынок труда, власти утроили минимальное пособие по безработице с 1500 до 4000 рублей. Максимальное пособие ещё в марте довели до уровня МРОТ — 12 130 рублей в месяц.

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