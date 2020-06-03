Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года

Базовый сценарий предполагает, что пандемия коронавируса продолжится до третьего квартала 2020 года. Этот вариант также допускает вторую волну пандемии с сопутствующими ограничениями в России и в мире в четвертом квартале. При таком развитии событий, курс рубля будет колебаться от 87 до 91 рубля за доллар с четвертого квартала этого года до 2022-го.
Они ожидают, что в этом сценарии возможны элементы циклического кризиса в мировой экономике, а переход в России к стимулированию качественных изменений в экономике будет отложен на 2023 год.
По их мнению, снижение ВВП в базовом сценарии может составить 8−8,2%, а падение инвестиций в основной капитал — в районе 19%. Для сравнения: в базовом варианте ЦБ падение ВВП по итогам года ожидается на уровне в 4−6%, а в новом прогнозе Минэкономразвития сказано, что снижение экономики составит 5%, спад инвестиций — 12%, а курс доллара к концу года — 75−76 рублей.
При пессимистичном сценарии ЦМАКП, если коронавирус «задержится» до первого квартала 2022 года, возникнет структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на углеводороды. В России же продолжится политика макроэкономической стабилизации.