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18:51 (мск), источник: Forbes

Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года

Российская валюта может упасть до уровня около 90 рублей за доллар к концу 2020 года, следует из базового сценария экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Пессимистичный сценарий, в котором коронавирус «задерживается» до начала 2022 года, предполагает курс выше 100 рублей за доллар.

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Источник: AP 2020

Базовый сценарий предполагает, что пандемия коронавируса продолжится до третьего квартала 2020 года. Этот вариант также допускает вторую волну пандемии с сопутствующими ограничениями в России и в мире в четвертом квартале. При таком развитии событий, курс рубля будет колебаться от 87 до 91 рубля за доллар с четвертого квартала этого года до 2022-го.

При этом он должен будет укрепиться на уровне 83—87 рублей за доллар только в 2023-м, отмечают авторы доклада.
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Они ожидают, что в этом сценарии возможны элементы циклического кризиса в мировой экономике, а переход в России к стимулированию качественных изменений в экономике будет отложен на 2023 год.

По их мнению, снижение ВВП в базовом сценарии может составить 8−8,2%, а падение инвестиций в основной капитал — в районе 19%. Для сравнения: в базовом варианте ЦБ падение ВВП по итогам года ожидается на уровне в 4−6%, а в новом прогнозе Минэкономразвития сказано, что снижение экономики составит 5%, спад инвестиций — 12%, а курс доллара к концу года — 75−76 рублей.

При пессимистичном сценарии ЦМАКП, если коронавирус «задержится» до первого квартала 2022 года, возникнет структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на углеводороды. В России же продолжится политика макроэкономической стабилизации.

В этом случае с четвертого квартала 2020 года до 2022-го курс рубля будет на уровне 95−103 рублей за доллар, а в 2023-м рубль укрепится до 87−90 рублей за доллар.
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