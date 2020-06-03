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17:50 (мск), источник: Российская газета

Правительство поддержало введение рассрочек должникам

Правительство России поддержало законопроект, вводящий временные послабления для должников. Социально незащищенным гражданам, чьи дела находятся на исполнении в службе судебных приставов, будут предоставляться рассрочки по долгам до двух лет. Кроме того, предлагается ввести мораторий на арест имущества должников, находящегося по месту их жительства. То есть речь идет о личных вещах человека.

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25.05
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Скончалось5 215+178
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Выздоровело195 957+8 972
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21.053.06
Инфицировано6 418 077+108 970
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2.06
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Скончалось381 064+4 619
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4789
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3599
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Выздоровело2 755 562+34 474
21.05
207557
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44611
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26.05
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Источник: Reuters

Как рассказал один из инициаторов проекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, документ был подготовлен в развитие ранее принятых инициатив по отсрочке налоговых платежей, арендной платы для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в результате пандемии.

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«Для нас важно, чтобы законопроект заработал именно сейчас, чтобы снять существующие долговые нагрузки с малых и средних предпринимателей, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям, а также с пенсионеров», — подчеркнул он.

В инициативе предлагается целый ряд мер, касающихся, как социально незащищенных граждан, так и малого бизнеса.

Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших отраслях, предлагается предоставлять без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей. Срок рассрочки — до года.

Если пенсионер живет на одну пенсию, размер которой меньше двух МРОТ, он сможет написать судебным приставам заявление и получать рассрочку в пределах миллиона рублей на срок до двух лет по взысканию задолженности по кредитам.

Кроме того, согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Защитный запрет предлагается распространить как на граждан, так и на индивидуальных предпринимателей.

При этом смягчающая норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество. Как подчеркивают разработчики, законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами.

Чтобы за время моратория должник не смог распродать ценное имущество, приставы по-прежнему смогут запрещать проводить какие-то регистрационные действия в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации. Раз нельзя будет зарегистрировать сделку, значит, нельзя будет и продать.

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По данным разработчиков проекта, на принудительном исполнении в Федеральной службе судебных приставов России находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где должниками являются граждане, получающие пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца и при этом не имеющие иных источников доходов. Общая сумма долга у них более 340 миллиардов рублей. Из них более 332 миллиардов рублей это долги по кредитам.

Кроме того, судебные приставы взыскивают долги с более чем 2,7 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, задолжавших в общей сложности более 870 миллиардов рублей. Из них долги по кредитам составили более 630 млрд рублей.

«Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и минимизировать негативные последствия распространения коронавирусной инфекции», полагают инициаторы проекта.

Правительство высказало некоторые технические замечания к документу. Они будут учтены. Соответствующие поправки планируется внести в документ ко второму чтению.

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