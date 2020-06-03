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19:40 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российский бизнес получил 54 млрд рублей зарплатных кредитов

Российский бизнес с 1 июня получил кредиты на зарплату сотрудникам на общую сумму 54 млрд рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
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Выздоровело2 761 514+33 835
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Все, и малые предприятия, крупные предприятия, имеют доступ к программе кредитования на выдачу заработной платы под 2% с последующим списанием. Эта программа сейчас очень быстро стартанула. Она стартанула 1 июня, и уже на сегодняшний день одобрено больше 54 млрд рублей выданных кредитов», — сказал чиновник.

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Рог изобилия

По его словам, в общей сложности бизнес подал заявок на двухпроцентные кредиты более чем на 100 млрд рублей.

Кредитную программу поддержки занятости президент Владимир Путин объявил 11 мая. Она предполагает новую ставку по кредитам 2% и отмену ежемесячных платежей. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, то весь кредит и проценты будут списаны по новой программе, если на уровне 80% — спишут половину.

Поддержка малого бизнеса — цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который действует в России до 2024 года. На развитие малых предприятий планировалось потратить 481,5 млрд рублей за пять лет. Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил правительство внепланово направить миллиарды рублей на поддержку бизнеса.

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Руслан Марченко

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