Российский бизнес получил 54 млрд рублей зарплатных кредитов

«Все, и малые предприятия, крупные предприятия, имеют доступ к программе кредитования на выдачу заработной платы под 2% с последующим списанием. Эта программа сейчас очень быстро стартанула. Она стартанула 1 июня, и уже на сегодняшний день одобрено больше 54 млрд рублей выданных кредитов», — сказал чиновник.
По его словам, в общей сложности бизнес подал заявок на двухпроцентные кредиты более чем на 100 млрд рублей.
Кредитную программу поддержки занятости президент Владимир Путин объявил 11 мая. Она предполагает новую ставку по кредитам 2% и отмену ежемесячных платежей. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, то весь кредит и проценты будут списаны по новой программе, если на уровне 80% — спишут половину.
Поддержка малого бизнеса — цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который действует в России до 2024 года. На развитие малых предприятий планировалось потратить 481,5 млрд рублей за пять лет. Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил правительство внепланово направить миллиарды рублей на поддержку бизнеса.
Руслан Марченко