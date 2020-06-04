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09:46 (мск), источник: Life.ru

Распродажи или повышение цен? Что ждёт покупателей в торговых центрах

Выручка магазинов одежды за два месяца сократилась, несмотря на то что шопинг был доступен в формате онлайн. Но сейчас лето, и многим хотелось бы обновить гардероб.

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Источник: markusspiske/СС0

Ждать ли покупателям новых скидок и как ретейлеры готовятся к выходу из кризиса — в материале Лайфа.

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Что открылось в Москве с 1 июня

С 1 июня в Москве торговые центры снова открыли двери для посетителей. Смягчились и ограничительные меры самоизоляции, но народ пока не спешит посещать общественные места. Ажиотаж ожидался в магазинах с одеждой. Наступило лето, и многие, в большинстве своём женщины, обновляют гардероб. Но, несмотря на обеспечение всех мер безопасности (санитайзеры в магазинах и разметка), ажиотажа так и не случилось.

По данным ИТ-компании «Эвотор», выручка магазинов одежды в марте оказалась на 28% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле ― на 88%, в мае ― на 69%. Отмечается, что средний чек в мае был меньше на 10%, чем в этот же период прошлого года, а в апреле ― на 15%.

Во время режима ограничений продажи перетекли в онлайн. Но ситуация начала меняться с середины мая, когда власти ряда регионов разрешили работу непродовольственной торговли, и отрасль постепенно стала восстанавливаться. Генеральный директор компании Андрей Романенко поделился своими наблюдениями с Лайфом:

На первой нерабочей неделе (с 30 марта) работало только 5% магазинов одежды в стране, на последней неделе мая ― уже 40%, а 1 июня ― уже 46%. Оборот магазинов одежды также постепенно рос: с 6% в начале карантина до 47% в конце мая и 58% к 1 июня.

Чтобы оставаться на плаву, магазины одежды активно перешли на онлайн-торговлю. По оценкам фешен-экспертов, дистанционная торговля очень удобна, но людям по-прежнему важно посмотреть на вещь вживую, потрогать и померить на месте.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова отметила, что многие магазины с первых дней работы предлагают посетителям товар со скидкой. В некоторых из них скидки доходят до 30−50%. Эксперт заметила, что в магазинах косметики наибольшее скопление покупательниц наблюдалось возле стендов с лаками для ногтей.

Что будет с ценами на одежду?

Конечно, купить вещь за полцены куда приятнее, чем за полную стоимость, но для межсезонной распродажи ещё рано. Тем не менее можно надеяться, что продавцы постараются привлечь покупателей.

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— Цены будут низкими первое время, чтобы нарастить трафик. После снятия ограничений и окончания самоизоляции скидки закончатся и, возможно, будет подорожание во всех сегментах, чтобы покрыть убытки, — считает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что ретейл будет всеми силами стараться привлечь внимание потребителя, объявляя межсезонные распродажи и всевозможные акции. Специалист отмечает, что в основном люди будут придерживаться режима экономии. В Москве по итогам лета могут сократиться около 10% торговых площадей, а продажи просесть на 20−30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Учитывая, что сейчас у людей нет свободных денег, Анна Бодрова не видит массового спроса на одежду сразу после открытия торговых точек. Покупатели соскучились по формату офлайн-магазинов и обязательно в них придут посмотреть и потрогать руками. Однако в этом году, по её оценкам, розничные продажи останутся в глубоком минусе и начнут восстанавливаться, когда выровняется платёжеспособность россиян.

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