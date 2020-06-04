12:41 (мск), источник: Ведомости
«Победа» с первых же рейсов добилась докризисной загрузки кресел
Ее самолеты заполнены на 90%, а у других авиакомпаний примерно наполовину.
Лоукостер «Победа» после двух месяцев простоя возобновил полеты 31 мая. Уже в первые дни загрузка кресел на его рейсах превысила 90%, говорится в отчетах аналитиков «ВТБ капитала» и «Газпромбанка» со ссылкой на
Представитель «Победы» от комментариев отказался. Средняя загрузка рейсов составляет 90%, подтверждают два сотрудника головной компании лоукостера — «Аэрофлота».
«Это впечатляющий результат», — отмечает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. В апреле перевозки российских авиакомпаний упали в 12,5 раза до 739 500 человек, средняя загрузка составила 39%. Для сравнения, за весь 2019 г. этот показатель по отрасли составил 84%, а у «Победы» — 94%.
Правда, после простоя в апреле и мае «Победа» эксплуатирует лишь четверть парка. У нее 30 судов Boeing-737−800 вместимостью 189 человек. 3 июня, согласно данным flightradar24, летало 7 самолетов. Всего за 4 дня лайнеры компании совершили 101 рейс.
За май данных по авиаперевозкам еще нет. «Загрузка в мае составила около 40%, заметного роста этого показателя в первые дни июня также нет», — говорит исполнительный директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.
Загрузка «Аэрофлота» сейчас составляет около 50%, примерно такая же — у других крупных регулярных авиакомпаний, говорит сотрудник национального перевозчика. «Средняя загрузка наших судов в мае — 54%, за июнь еще нет данных», — говорит представитель Utair.
Представители «Аэрофлота» и S7 от комментариев отказались.
Такая высокая загрузка на рейсах лоукостера сейчас — результат сверхнизких цен, признает сотрудник «Аэрофлота». «Победа» в середине мая возобновила продажи билетов. При этом средние цены на полеты в июне были снижены примерно втрое. Такое снижение средней цены обеспечивается за счет того, что очень много билетов будет продаваться по минимальным ценам, объяснял ранее сотрудник «Победы». Обычно система бронирования выставляет по минимальной цене определенное количество билетов, после продажи этой квоты переходит к более дорогим и так далее. В докризисных условиях количество дешевых билетов в высокий летний сезон стремилось к нулю.
Средняя цена билетов «Победы» с учетом купленных дополнительных услуг (например, выбор кресла или покупка дополнительного места багажа) в 2019 г. составила около 5000 руб., а в январе — марте (самый низкий сезон) 2020 г. — около 4400 руб., рассказывал ранее сотрудник лоукостера. Сейчас на июнь по многим направлениям в продаже есть билеты за 999 руб. даже за несколько дней до вылета.
«Победа» — признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей нет возможности купить билеты.
Другие перевозчики — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair — во второй половине мая примерно вдвое снизили стоимость перелетов в июне, прежде всего
«Победа» была прибыльной все годы работы, в 2019 г. получила рекордную прибыль в 4,9 млрд руб. В этом году лоукостер впервые сумел получить прибыль в I квартале, традиционно убыточным для всей мировой гражданской авиации. При выручке 11,1 млрд руб. прибыль в январе — марте составила 664 млн руб., сообщил «Аэрофлот». «С учетом снижения цены авиакеросина на 30% “Победа” при снижении цен на треть может оставаться прибыльной, при снижении вдвое может быть в плюсе без учета лизинга, ведь лизинговые платежи перенесены, их, правда, придется выплачивать позже», — говорит Сахнова из «ВТБ капитала».
Но при снижении цен втрое рейсы «Победы» будут убыточными, выручка не будет покрывать даже операционных затрат, работу в таком режиме лучше ограничить парой недель, предупреждает Сахнова. Рейсы «Победы» сейчас действительно убыточны, признают два сотрудника «Аэрофлота».
Период низких цен у «Победы» ограничен июнем, билеты на июль продаются уже в 2−3 раза дороже, следует из информации на сайте лоукостера.
Александр Воробьев