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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.

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Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
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25.05
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Скончалось5 384+169
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Выздоровело204 623+8 666
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22.054.06
Инфицировано6 538 456+127 434
22.05
106949
23.05
107500
24.05
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129042
22.054.06
Скончалось386 503+5 623
22.05
4844
23.05
5219
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4678
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Выздоровело2 828 468+77 577
22.05
51642
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Источник: Reuters

Первый пакет был выплачен в апреле. Как отметил вице-премьер, второй пакет выплат начнется с 18 июня, его размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов (14,8−29,7 тысячи рублей). Кроме того, семьи как минимум с одним ребенком младше 20 лет получат дополнительно 300 сингапурских долларов (14,8 тысячи рублей), люди старше 50 лет также получат выплаты в размере 100 сингапурских долларов (4,9 тысячи рублей).

Власти отметили, что на поддержку экономики страны выделено 20 процентов от ВВП (70,3 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Япония запустила программу поддержки населения на фоне кризиса и начала выплачивать деньги гражданам. Пособия в размере 100 тысяч иен (около 63,2 тысячи рублей) получит каждый гражданин.

Президент России Владимир Путин 2 июня одобрил план восстановления экономики страны. Его стоимость составит пять триллионов рублей, главной целью является поддержка граждан и пострадавших компаний.

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