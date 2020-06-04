Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
19:04 (мск), источник: Ведомости

Россия может оправиться от пандемии коронавируса лишь через 2−3 года

Но рассчитывать на изменение сырьевой модели экономики не стоит.

Коронавирус COVID-19
19:10 (мск)В России выдали 41 млрд рублей зарплатных субсидий
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 551 290+126 007
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось386 795+5 267
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 832 566+74 405
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Кризис в мировой экономике, вызванный пандемией коронавируса, можно сравнивать только с войной. Об этом на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», инициированный инвестиционной компанией А1, заявили ректор РАНХиГС Владимир Мау и директор «Центра исследований постиндустриального общества» Владислав Иноземцев.

О том, что будет после кризиса, «мы не знаем почти ничего», добавил Мау.

Все будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения, будет ли вторая волна коронавируса.

Выступавший следом за ним гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко считает, что эпидемия коронавируса продлится долго. А восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2−3 года. Он указывает, что во всем мире снятие локдауна связано не с разработкой вакцины от коронавируса (ее еще нет) или приобретением коллективного иммунитета. Оно вызвано сугубо экономическими причинами: «Как бы ни объяснялось, это осознанный выбор — снятие карантина за продолжение товарообмена». Поэтому снятие ограничений не означает конца пандемии. Наоборот, это лишь первая волна, а предстоит, как минимум, еще одна, считает бизнесмен.

Почему же мир решился на смягчение ограничений?

Все дело в «невероятной сегментации международного производства», считает Троценко. Второй фактор — две трети населения не имеет вообще никаких сбережений и живет от зарплаты до зарплаты.

Перемен не будет

Есть расхожее выражение — «кризис — время возможностей». Троценко считает, что шанса изменить экспортоориентированную сырьевую модель у российской экономики нет. Россия еще со времен Бориса Годунова поставляла сырье на мировые рынки. Только тогда это были пушнина и пенька, а теперь энергоносители: «Я не верю, что сейчас что-то поменяется».

Новость
Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года

Как только восстановятся производственные цепочки, Россия, по мнению Троценко, вернется на свое «достаточно скромное место в мире». Ждать цифровых и технологических новаций от нашей страны не стоит. Зато проблема нехватки капитала в России только усугубится. Например, по его прогнозу, без денег останутся треть малого бизнеса и 15−20% среднего.

Единственное, что по силам России — это «замахнуться на следующий уровень передела». Из газа перейти в газохимию, в сельском хозяйстве — с зерна в полуфабрикаты и проч: «Это была бы скромная, но тяжелая задача».

Роль государства

Иноземцев тоже считает, что сейчас надо вести речь лишь о выходе экономики к докризисным значениям: «Ничего нового не будет. Все правительства будут вкладывать максимум средств в выход [из кризиса]». Он также уверен, что в мировой экономике будут большие изменения в ближайшие несколько лет: «Восстановимся и тогда уже будем думать».

Новость
Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

При этом он считает, что государства должны сейчас не копить резервы, как это делают Россия и Китай, а тратить как можно больше для преодоления последствий кризиса. Чем больше денег будет потрачено, тем быстрее удастся преодолеть кризис.

России надо «заняться индустриализацией», соглашается Иноземцев с Троценко. Для этого понадобятся гигантские инвестиции. Но где взять деньги?

Для этого надо преодолеть проблему ухода капитала за границу. Деофшоризация, по его мнению, — вчерашний день. России надо самой «стать производственным офшором». Это значит, что необходимо отменять налоги на прибыль и увеличивать доходы от НДС, акцизов, а также увеличить налоги на потребление и недвижимость: «Так можем перехватить инициативу».

Мау считает, что ключевыми задачами в посткоронавирусную эпоху должны быть преодоление бедности и построение новой модели здравоохранения. Причем последнее может стать локомотивом экономики.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.

Дмитрий Симаков

Антикризисные меры
 Самые высокооплачиваемые звезды мира. Рейтинг
Сбербанк договаривается о покупке 30% онлайн-магазина Ozon
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
В Москве появился новый тип пропусков
В Сети заметили новую оптическую иллюзию (фото)
Полиция пригрозила Зеленскому штрафом за поход в кафе
Костры, шашлыки, змеи. За что могут оштрафовать на даче
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Hi-Tech
Опубликовано историческое фото из космоса За главным запуском последних лет наблюдали не только с Земли
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 246
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Чисто поржать))) 154
Не верю в статистику по коронавирусу 119
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
"Глупость, тупость и бездарность": Тарасова жестко раскритиковала Аронову
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
Королёва подтвердила, что бросает Тарзана и возвращается к Николаеву
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
В сети обсуждают снимок Подольской в мини-шортах Как выглядит звезда?
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь