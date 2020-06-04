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20:11 (мск), источник: Forbes

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, долларовых миллионеров в России могло стать меньше на 10−15%, свидетельствуют оценки «Ренессанс Капитала» и Knight Frank. Причины — переоценка рублевых активов, стоимости недвижимости и потери в инструментах с высоким риском.

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26.05
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8972
4.06
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Источник: Reuters

По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 — с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.

В итоге 15% долларовых миллионеров в России, а это около 37 000 человек, могли этого статуса лишиться.

Такую оценку Forbes дал глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.

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«Можно сделать допущение, что бóльшая часть миллионеров — это так называемые “пограничные” миллионеры, то есть люди с активами в $1−2 млн. Мы предполагаем, что до 15% от общего числа миллионеров в России могли потерять этот “статус” после произошедших событий», — указал он Forbes.

У Knight Frank оценки чуть оптимистичнее — по мнению управляющего партнера Knight Frank Russia Алексея Новикова, этот статус могли потерять порядка 10% миллионеров. Но он также подчеркивает, что это субъективная оценка.

Где растаяли миллионы

Причинами потерь миллионных состояний могли стать переоценка курса валюты, если активы были в рублевой зоне, и обесценение стоимости бизнеса, объясняет Григорий Седов. «Также мы видели примеры инвесторов с высокорискованными инструментами в портфелях, которые сильно пострадали в рамках весеннего обвала на рынках», — говорит он.

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Миллионеры могли потерять часть денег на недвижимости, считает Алексей Новиков из Knight Frank. Согласно аналитике Knight Frank, недвижимость составляет в среднем до 22% портфелей российских клиентов с капиталом более $1 млн. «Российская недвижимость — это рублевый актив, при этом доллар вырос на 10−15% относительно докризисного времени. Если оценивать благосостояние миллионеров по той части портфеля, которая находится в недвижимости, то при ее продаже и конвертации средств в доллары, миллионеры могли потерять часть денег по этой части портфеля», — говорит Новиков.

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Однако он отмечает, что еще около 18% от портфеля состоятельные россияне обычно хранят в наличной валюте или в валютных депозитах, и эти деньги не потеряли своей стоимости. «Что произошло с остальной частью портфеля — это гадание на кофейной гуще, очень тяжело сказать, кто потерял, а кто выиграл», — резюмирует Новиков.

Упал бизнес, не инвестиции

Опрошенные Forbes управляющие семейных офисов говорят, что среди их клиентов потерявших статус миллионеров нет. Но причина может быть в том, что компании не видят потери своих клиентов в бизнесе.

«Как private banking мы работаем с физическими лицами и оцениваем только ликвидные активы, и не можем оценивать потери бизнеса наших клиентов», — указали в пресс-службе Сбербанка.

Среди клиентов семейного офиса UFG Wealth Management тех, кто потерял статус долларового миллионера, тоже нет, рассказал директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. Раскрывать данные о динамике пула клиентов и размере капитала под управлением компании он не стал.

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Тренда на снижение числа миллионеров не видят и в ВТБ. За первые пять месяцев 2020 года общий объем средств под управлением ВТБ Private banking вырос более чем на 200 млрд рублей, превысив 2,4 трлн рублей, сказал Forbes старший вице-президент, руководитель Private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. «Хотя, возможно, мы здесь также не в рыночном тренде — наша динамика отражает тенденцию опережающего развития нашего Private Banking», — предположил он.

В отдельных отраслях экономики ситуация и правда оказалось очень сложной, признает Брейтенбихер, и некоторым клиентам сейчас приходится решать проблемы обеспечения операционной деятельности своих компаний. «Иногда они используют личные средства или кредитование под персональные активы для того, чтобы сохранить свой бизнес, его выживаемость. Но объем таких платежей на фоне общего портфеля не очень большой — около 30 млрд рублей с начала года», — указал он.

Состоятельные клиенты активно покупали бумаги на «дне» рынка, что после отскока рынков позволило им заработать.

«В какой-то степени это дает им возможность покрыть потери из реального сектора», — считает управляющий директор БКС Ультима Private Banking Андрей Ревенко.

С точки зрения инвестиций под ударом могли оказаться только самые рисковые из миллионеров.

В Ситибанке состоятельные инвесторы с более агрессивными портфелями, где доля акций значительно превышает долю облигаций, с начала года потеряли в среднем 7,5%, рассказывает руководитель управления по работе с финансовыми активами дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Знаменский.

Инвесторы-консерваторы с начала года в среднем заработали 4,3% в иностранной валюте, а инвесторы со средним уровня риска инвестиционного портфеля — их больше всего среди клиентов — заработали 0,7% в иностранной валюте, рассказал Знаменский.

Людмила Петухова

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