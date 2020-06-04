Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

После падения состояние Потанина составляет 25,2 млрд и все еще позволяет ему считаться богатейшим бизнесменом России.
С такими потерями Владимир Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров. Больше него потерял с начала дня только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь (минус $7,5 млрд), на третьем месте — Марк Цукерберг (минус $926 млн).
В четверг акции компании потеряли более 8% к предыдущему закрытию и по состоянию на 16:15 мск торгуются на уровне 20 032 рубля за бумагу. Так инвесторы отреагировали на появившиеся подробности об аварии, произошедшей еще 29 мая на ТЭЦ-3 под Норильском. Тогда из-за проседания опор одного из резервуаров произошла утечка более 21 000 кубометров дизельного топлива. Собственник ТЭЦ — «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в «Норникель».
Разлившееся топливо попало в почву, в реку Амбарная, обеспечивающую водой жителей норильского района Кайеркан, а также в озеро Пясино под Норильском и реку Пясина, впадающую в Карское море.
Президент России Владимир Путин 3 июня поддержал решение ввести в Норильске режим ЧС федерального характера. В процесс ликвидации аварии вовлечена НТЭК, говорится на сайте «Норникеля».
«Ситуация представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в красный цвет из-за сброса загрязняющих веществ с «Норникеля», — говорится в утреннем обзоре аналитиков «Атона». Они напоминают, что тогда компания отделалась номинальным штрафом менее $1000, а также потратила несколько миллионов долларов на ликвидацию последствий загрязнений.
По оценке российского отделения Greenpeace, ущерб от разлива топлива в Норильске может составить 6 млрд рублей.
На совещании у президента Владимира Путина 3 июня глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что МЧС узнало об аварии лишь спустя два дня после того, как она произошла. «Норникель» настаивает, что информация в органы МЧС была передана своевременно. Один из депутатов Госдумы, единоросс Александр Якубовский написал запрос главе СКР Александру Бастрыкину с предложением принять меры «к временному отстранению ответственных за действия или бездействие» на объекте, включая Владимира Потанина, для проведения объективного расследования аварии, сообщает РБК.