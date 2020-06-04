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17:45 (мск), источник: РБК

Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу

Оформлять договоры на подключение газа президент предложил через МФЦ.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Об этом сообщает сайт Кремля.

Также глава государства поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур единого окна и многофункциональных центров.

Помимо этого к 1 октября должны быть утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование.

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Поэтапное завершение газификации страны, по словам президента, должно быть завершено к 2024 году и к 2030 году.

РБК направил запрос в «Газпром».

В настоящее время только в Московском регионе, согласно расценкам на сайте «Мособлгаза», подключение к автономному газгольдеру (резервуар со сжиженным газом) начинается от 200 тыс. руб. Строительство газопровода от распределяющей сети до участка, на котором располагается жилой дом, будет стоить от 65 тыс. руб.

В конце октября Путин предлагал частично использовать средства для газификации жилых домов из материнского капитала.

В марте прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил Путину, что компания планирует закончить газификацию за десять лет. За это время, по его словам, компании удастся завершить программу настолько, что можно будет говорить о закрытии этого вопроса в России. При этом, как предупредил Миллер, трубный сетевой газ не получится провести во все населенные пункты страны. В некоторых селах, по его словам, будет только локальная газификация (пропан-бутан, природный сжиженный газ).

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