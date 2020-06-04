19:10 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России выдали 41 млрд рублей зарплатных субсидий
Российский бизнес получил около 41 млрд рублей субсидий на выплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
За май управления ФНС приняли 1,215 млн заявлений на апрельские субсидии. Налоговики одобрили 956 000 заявлений, и компании уже получили деньги. Благодаря этому выплаты получат 3,41 млн человек, оценили в ФНС.
О прямой финансовой помощи компаниям президент Владимир Путин объявил в апреле. К вынужденной мере привёл кризис, вызванный коронавирусом.
Кроме этой меры поддержки, российский бизнес может претендовать на отсрочки по налогам (кроме НДС) и аренде. Компаниям разрешили брать краткосрочные беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а также займы под 2%, которые при сохранении занятости гасит государство.
Поддержка малого бизнеса — цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который действует в России до 2024 года. На развитие малых предприятий планировалось потратить 481,5 млрд рублей за пять лет. Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил правительство внепланово направить миллиарды рублей на поддержку бизнеса.