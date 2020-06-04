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19:10 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России выдали 41 млрд рублей зарплатных субсидий

Российский бизнес получил около 41 млрд рублей субсидий на выплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
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Инфицировано6 551 290+126 007
22.05
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23.05
107500
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3.06
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22.054.06
Скончалось386 795+5 267
22.05
4844
23.05
5219
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Выздоровело2 832 566+74 405
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Источник: Reuters

За май управления ФНС приняли 1,215 млн заявлений на апрельские субсидии. Налоговики одобрили 956 000 заявлений, и компании уже получили деньги. Благодаря этому выплаты получат 3,41 млн человек, оценили в ФНС.

О прямой финансовой помощи компаниям президент Владимир Путин объявил в апреле. К вынужденной мере привёл кризис, вызванный коронавирусом.

Бизнес может получить по МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника, если к маю сохранил 90% штата от 1 апреля.

Кроме этой меры поддержки, российский бизнес может претендовать на отсрочки по налогам (кроме НДС) и аренде. Компаниям разрешили брать краткосрочные беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а также займы под 2%, которые при сохранении занятости гасит государство.

Поддержка малого бизнеса — цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который действует в России до 2024 года. На развитие малых предприятий планировалось потратить 481,5 млрд рублей за пять лет. Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил правительство внепланово направить миллиарды рублей на поддержку бизнеса.

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