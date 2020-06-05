Утомленные COVIDом: 80% россиян потеряли интерес к работе

Около 80% россиян потеряли интерес к работе в условиях эпидемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании факультета социальных наук НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». Более половины респондентов чувствуют эмоциональное истощение — быстро устают, чувствуют раздражение по отношению к людям, недовольство работой и жизнью в целом. По словам экспертов, после выхода из самоизоляции основная часть россиян придет в норму. Пандемия стала испытанием, показавшим, насколько важно уметь управлять своими эмоциями, отмечают психологи.
Около 80% россиян в период распространения коронавируса потеряли интерес к работе — профессиональные достижения их сейчас не волнуют. К такому выводу пришли специалисты факультета социальных наук НИУ ВШЭ в своем исследовании «Стресс и выгорание в ситуации пандемии».
Профессиональное выгорание значительно снижает эффективность работы сотрудников, говорится в исследовании. Оно наиболее часто сопровождается повышенной раздражительностью, упадком сил, нарушениями сна и выражается в потере мотивации, цинизме и безразличии к окружающим.
При этом более 60% россиян находятся в состоянии эмоционального истощения. Из них треть (35%) оценивают его уровень как высокий, четверть (26%) — как средний. Женщины устали больше мужчин (67% против 55%).
Эмоциональное истощение проявляется как повышенная утомляемость, утрата интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущение пресыщенности работой, неудовлетворенность жизнью в целом.
В исследовании, которое проводилось этой весной, приняли участие 7588 россиян разных возрастов, из них 55,5% — женщины и 44,5% — мужчины.
Один из авторов работы психолог Екатерина Стрижова пояснила, что из состояния эмоционального истощения и профессионального выгорания в легкой форме человек может выйти самостоятельно. Для этого необходимо просто четко планировать свое время:
Если наступит вторая стадия (средний уровень), то человеку потребуются достаточно продолжительные периоды отдыха. Именно отдыха, не смены вида деятельности. Если человек в тяжелом состоянии, справиться с проблемой поможет только специалист. Профессиональное выгорание и эмоциональное истощение сейчас опасно тем, что рабочая эффективность сотрудников достаточно серьезно снижается. А после продолжительного карантина всем организациям и предприятиям нужно будет сделать сильный рывок. И многое будет зависеть от того, сколько у них сотрудников, готовых к этому.
Психолог Ольга Маховская считает, что в сложившихся
— Во всех остальных случаях это банальная усталость, которая определяется не степенью нагрузки, а невозможностью сменить обстановку. Также это реакция организма на ограничительные мероприятия, отсутствие социальных контактов. То есть причина легко преодолима. Как только все начнут выходить в офис, гулять на улице и общаться друг с другом, состояние начнет меняться, — сказала «Известиям» эксперт.
Пандемия стала для нас психологическим испытанием, показавшим, насколько важно уметь управлять своими эмоциями. Но, с другой стороны, такая закалка придает силы, считает психолог.
По ее словам, важно, чтобы в борьбу с профессиональным выгоранием вступили работодатели. Регулярное общение с сотрудниками, подчеркивание важности их деятельности помогает преодолевать неуверенность в себе.
Одной из причин стресса стало финансовое состояние россиян, указано в исследовании. Более четверти опрошенных (почти 27%)
За период пандемии финансовое состояние граждан действительно ухудшилось, особенно у тех, кто работал в сферах, пострадавших
— После выхода из изоляции всё будет зависеть от того, как руководители предприятий станут адаптировать свою деятельность в новой конфигурации экономики и рынка труда. Цифровые технологии, которые активно использовались в период ограничений, показал, на каких затратах, в том числе и в плане сотрудников, они смогут сэкономить. Нас ждет реорганизация труда и рабочих мест, — сказала «Известиям» эксперт.
Основатель компании SuperJob Алексей Захаров оценивает реальное число безработных в 10 млн человек:
В конце апреля активность работодателей упала на 60%. Сейчас наблюдается ежедневный подъем примерно в 3%. У нас вообще не работали туризм, общепит, обслуживание, сфера развлечений (спорт, театры, кинотеатры). Однако даже те, кто не прекращал своей деятельности, тоже понесли существенные убытки. Надо учитывать, что в этих отраслях работали людей невысокой квалификации. И сокращения в некоторых отраслях продолжатся.
Что касается уровня зарплат, то в компаниях, приостановивших свою деятельность, они были сокращены на 30−50% — это позволило сохранить персонал. Подниматься оклады будут очень медленно. Крупнейшие работодатели, в том числе госструктуры, зарплаты в основном не снижали, однако на их повышение в ближайшее время вряд ли придется рассчитывать.