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00:52 (мск), источник: Ведомости

Минфин усилит давление на офшорные схемы бизнеса

Минфин хочет закрыть лазейку, позволяющую выводить дивиденды в офшоры без налогов — платить их, как если бы деньги предназначались российской компании, и пользоваться существующими в России льготами. Такие поправки в Налоговый кодекс Минфин опубликовал на regulation.gov.ru.

Источник: Reuters

Законопроект еще не рассматривался в правительстве, говорит представитель министерства, сейчас он публично обсуждается и согласовывается с другими ведомствами.

Пока такой «сквозной» подход не стал массовым — экономить на налогах позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения, с помощью которых капитал перекачивается транзитом через низконалоговые юрисдикции в офшоры. Но со следующего года эти привычные механизмы будут разрушаться — по поручению президента Владимира Путина Россия начнет пересматривать соглашения и повышать в них ставки налогов на дивиденды и проценты до 15%.

Пока письма о пересмотре договоров направлены властям наиболее популярного у российского бизнеса Кипра, а также на Мальту и в Люксембург (с выплачиваемых в эти страны дивидендов налог сейчас удерживается по ставке 5%).

Соглашения со странами, которые не согласятся на такие изменения, должны быть расторгнуты, и тогда налоговая ставка будет те же 15%.

В связи с этим популярность «сквозного» подхода могла бы вырасти, говорили консультанты. Для этого иностранная структура должна заявить, что фактическим получателем дохода является не она, а другое лицо, например, российская компания. И тогда можно применить российские ставки, в том числе нулевую ставку налога на дивиденды. Эта льгота применяется, если 50% «дочки» принадлежит российской компании не менее года. Многие уже начали пользоваться таким «сквозным» подходом, говорила партнер KPMG Анна Воронкова.

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Но Минфин решил сыграть на опережение. Предложенные им поправки исключают из Налогового кодекса возможность использовать нулевую ставку для дивидендов, выплаченных иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России. В таком случае с этих дивидендов будет удержан налог по ставке 13%. Поправки должны исключить ситуации, когда российская компания перечисляет доход зарубежным компаниям, а налог при этом не уплачивается, объясняет партнер EY Марина Белякова.

Поправки были разработаны в соответствии с направлением, которое обозначил Путин: защищать национальную налоговую базу, объясняет представитель Минфина. Такой тренд задан и планом ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы (BEPS), отмечает он, во многих странах такие меры уже применяются.

Во время работы над поправками их текст был даже ужесточен: в первой версии льготная ставка на дивиденды сохранялась для компаний, зарегистрированных в российских офшорах — специальных административных районах во Владивостоке и Калининграде. В последней версии законопроекта и эта льгота была исключена.

Нужно концентрировать финансовые ресурсы в России из-за непростой ситуации в экономике, объясняет представитель министерства, а на привлечение инвестиций поправки не повлияют.

Повлиять они все же могут, предупреждают консультанты. Например, российским участникам совместных с иностранцами предприятий придется платить с дивидендов 13% налога, говорит партнер PwC Екатерина Лазорина. Кипрские компании часто используются для структурирования совместных предприятий, рассказывает Воронкова, в том числе через них берут кредиты в российских банках на приобретение российских активов (в том числе так как банкам проще структурировать залоги по английскому праву). Для обслуживания кредита российская компания выплачивает дивиденды на Кипр и уже кипрская компания рассчитывается с банком, объясняет Воронкова: если изменения будут одобрены, то придется увеличивать дивиденды для обслуживания такого кредита.

Использовать сквозной подход может оказаться рискованным и сейчас, говорит партнер «Кроу экспертизы» Рустам Вахитов. Если иностранные компании добровольно признали, что у них нет права на полученные дивиденды, то им могут быть предъявлены претензии по прошлым периодам, начислены пени и штрафы, предупреждает он.

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