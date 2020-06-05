Минфин усилит давление на офшорные схемы бизнеса

Законопроект еще не рассматривался в правительстве, говорит представитель министерства, сейчас он публично обсуждается и согласовывается с другими ведомствами.
Пока такой «сквозной» подход не стал массовым — экономить на налогах позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения, с помощью которых капитал перекачивается транзитом через низконалоговые юрисдикции в офшоры. Но со следующего года эти привычные механизмы будут разрушаться — по поручению президента Владимира Путина Россия начнет пересматривать соглашения и повышать в них ставки налогов на дивиденды и проценты до 15%.
Пока письма о пересмотре договоров направлены властям наиболее популярного у российского бизнеса Кипра, а также на Мальту и в Люксембург (с выплачиваемых в эти страны дивидендов налог сейчас удерживается по ставке 5%).
Соглашения со странами, которые не согласятся на такие изменения, должны быть расторгнуты, и тогда налоговая ставка будет те же 15%.
В связи с этим популярность «сквозного» подхода могла бы вырасти, говорили консультанты. Для этого иностранная структура должна заявить, что фактическим получателем дохода является не она, а другое лицо, например, российская компания. И тогда можно применить российские ставки, в том числе нулевую ставку налога на дивиденды. Эта льгота применяется, если 50% «дочки» принадлежит российской компании не менее года. Многие уже начали пользоваться таким «сквозным» подходом, говорила партнер KPMG Анна Воронкова.
Но Минфин решил сыграть на опережение. Предложенные им поправки исключают из Налогового кодекса возможность использовать нулевую ставку для дивидендов, выплаченных иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России. В таком случае с этих дивидендов будет удержан налог по ставке 13%. Поправки должны исключить ситуации, когда российская компания перечисляет доход зарубежным компаниям, а налог при этом не уплачивается, объясняет партнер EY Марина Белякова.
Поправки были разработаны в соответствии с направлением, которое обозначил Путин: защищать национальную налоговую базу, объясняет представитель Минфина. Такой тренд задан и планом ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы (BEPS), отмечает он, во многих странах такие меры уже применяются.
Во время работы над поправками их текст был даже ужесточен: в первой версии льготная ставка на дивиденды сохранялась для компаний, зарегистрированных в российских офшорах — специальных административных районах во Владивостоке и Калининграде. В последней версии законопроекта и эта льгота была исключена.
Нужно концентрировать финансовые ресурсы в России из-за непростой ситуации в экономике, объясняет представитель министерства, а на привлечение инвестиций поправки не повлияют.
Повлиять они все же могут, предупреждают консультанты. Например, российским участникам совместных с иностранцами предприятий придется платить с дивидендов 13% налога, говорит партнер PwC Екатерина Лазорина. Кипрские компании часто используются для структурирования совместных предприятий, рассказывает Воронкова, в том числе через них берут кредиты в российских банках на приобретение российских активов (в том числе так как банкам проще структурировать залоги по английскому праву). Для обслуживания кредита российская компания выплачивает дивиденды на Кипр и уже кипрская компания рассчитывается с банком, объясняет Воронкова: если изменения будут одобрены, то придется увеличивать дивиденды для обслуживания такого кредита.
Использовать сквозной подход может оказаться рискованным и сейчас, говорит партнер «Кроу экспертизы» Рустам Вахитов. Если иностранные компании добровольно признали, что у них нет права на полученные дивиденды, то им могут быть предъявлены претензии по прошлым периодам, начислены пени и штрафы, предупреждает он.