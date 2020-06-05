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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты назвали товары, на которых россияне не планируют экономить

Одежда, еда и косметика — на этом россияне меньше всего готовы экономить даже в кризис. Остальные товары и услуги не входят в потребительские предпочтения, выяснили эксперты BCG и «Ромира». При этом самыми стабильными потребителями, готовыми восстановить свои траты, оказались граждане 45−60 лет.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 05.06
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Источник: Агентство «Москва»

Почти половина россиян (47%) испытывают тревожное состояние на фоне пандемии и уверены, что худшее еще впереди. В соответствии с таким настроем они демонстрируют нетипичное потребительское поведение. Это следует из мониторинга потребительских настроений «Российские потребители — новая реальность», подготовленного BCG и «Ромир» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Уровень тревожности потребителей в России немного сократился по итогам мая, тем не менее 62% опрошенных считают, что мир находится в серьезной опасности из-за пандемии, еще 75% сказали, что стараются избегать мест массового скопления людей. И самое главное — 62% респондентов заявили об изменении своих повседневных потребительских привычек.

Люди привыкают к новой норме поведения, в том числе к социальному дистанцированию как основе безопасности. Теперь россияне опасаются лично обращаться в медицинские учреждения, даже при проявлении симптомов COVID-19.

Более 40% респондентов попробуют проконсультироваться по телефону, а 17% сообщили, что предпочтут самолечение, лишь бы не ходить в поликлинику.

Исследование показало, что россияне утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни, и уже в ближайшие месяцы намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень.

Поесть и отправиться в путь

По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика.

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Наиболее радикально уровень тревожности снизился относительно путешествий, развлечений и походов в рестораны (на 7−10%). Среди наиболее востребованных потребительских предпочтений, на которые также не жалко денег — домашний интернет, безрецептурные препараты, платное ТВ.

Спрос на потребительские кредиты если восстановится, то, в первую очередь, на автомобили — в этом сегменте свою заинтересованность обозначили 23% респондентов.

Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться продавцам товаров и услуг, то впервые за долгое время «наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет».

Они всегда демонстрировали значительную склонность накапливать и пополнять «подушку безопасности», поэтому эта возрастная категория может позволить себе восстановить потребление по окончании карантина, отмечает партнер в Московском офисе BCG Максим Бахтин.

Интересно наблюдать микс новых и докризисных привычек. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, больше проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом.
Иван Котов
управляющий директор и партнер BCG

К новым трендам — покупкам через онлайн-каналы, онлайн-шопингу быстро привыкли. Электронная торговля лидирует среди всех прочих каналов. При этом спрос в традиционных каналах снижается, особенно в торговых центрах. «Даже после снятия ограничений риск заражения вирусом и неуверенность потребителей в стабильности своих доходов скорее всего продолжит негативно влиять на офлайн-торговлю», — прогнозирует управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

«Кризис, с которым мы столкнулись, аналогов не имеет: это не просто экономический или социальный кризис, но кризис цивилизационный, кризис смысловой. Происходит переоценка ценностей и привычных паттернов потребления, которые складывались у нескольких поколений годами, а сейчас наблюдаются как никогда быстрые трансформации», — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.

Живучие и адаптивные москвичи

Социолог считает, что «россияне чрезвычайно адаптивны». «Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес-структуры определенно справятся, несмотря на явную апатию в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер», — говорит Милехин.

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Конец пандемии

Как показало исследование BCG и «Ромира», в 90% категорий продуктов и услуг сейчас наблюдается снижение потребительского спроса. А те немногие категории, где идет или восстанавливается потребительский рост, связаны с режимом поддержания самоизоляции, либо с опасениями по поводу здоровья.

В целом потребительские тренды во многом формируются на ожиданиях падения собственных доходов и повышения цен, отмечается в исследовании.

При этом жители Москвы ожидают, что для них ограничительные меры продлятся дольше, поэтому и тратить на «самоизоляционные» категории товаров планируют больше, чем остальные россияне.

Кроме того, они более негативно (по сравнению с российскими регионами) оценивают перспективы тех отраслей экономики и соответственно категорий товаров, в которых уже идет спад.

В опросе участвовало 1 200 респондентов из различных социальных групп по всей России. Замеры поведения потребителей проводились на горизонте шести месяцев. Были проанализированы данные о потребительских расходах в 45 товарных категориях, включая товары длительного пользования, транспорт, туризм, здравоохранение.

Проблема не в деньгах, а в их количестве

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в основном согласны с тем, что российские потребители теперь живут в новой реальности. «Основные факторы, влияющие сейчас на потребление — это сокращение доходов и неопределенность в отношении будущего. По нашему макропрогнозу на 2020 год, реальные доходы населения даже при самом благоприятном сценарии упадут на 10%, а в худшем случае снижение может дойти до масштабов, сопоставимых с тем, что творилось в 90-е годы прошлого века», — говорит ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

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Большинство россиян действительно склонны весьма негативно оценивать свои будущие доходы, и половина респондентов указали, что ожидают ухудшения своего материального положения, показало исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП). При этом самые негативные оценки дают экономически активные и обеспеченные граждане, отмечает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Но ключевой вопрос сейчас для потребителей вовсе не в доходах, не в отложенном спросе, а в том, что ждет страну впереди. А с этим как раз самая большая проблема, отмечают эксперты ИНСАП.

«По результатам наших онлайн-опросов, где в выборку, как правило, попадают жители крупных городов, среди которых больше людей с высшим образованием, имеющих высокий социальный и материальный статус, пессимистичных ожиданий больше, чем в целом по стране — 69% респондентов считают, что их материальное положение в будущем станет хуже», — говорит Рогозин.

По социологическим исследованиям видно, что у людей сейчас формируется негативное представление о будущем.

Конструируется образ реальности, который, как известно, может формировать саму реальность. Поэтому в ближайшем будущем, даже при отмене строгих карантинных мер, будет наблюдаться падение спроса, затоваривание складских помещений, падение выручки от реализации по основным группам потребительских товаров.
Дмитрий Рогозин
ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС

Он признает, что ухудшение потребительских настроений россиян связано и с объективными причинами. Никто не отменял тяжелых последствий самоизоляции для экономики, но «негативные ожидания резонируют и усугубляют экономическую ситуацию».

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