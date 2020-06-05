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09:34 (мск), источник: Life.ru

Льготный сезон. От каких выплат освободили дачников в этом году

Лайф разбирался, на чём дачники могут сэкономить этим летом и как можно снизить траты на загородную недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне дачников ждут серьёзные налоговые послабления. Так, с 2020 года земли общего назначения СНТ будут облагаться налогом по сниженной ставке. Теперь она составляет 0,3% вместо 1,5% от кадастровой стоимости.

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— Это устранит налоговые качели, когда выплаты за садовые участки и стоянки, проезды, общие площадки были разными, — рассказал заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв.

Наряду с этим все участки, у которых вид разрешённого использования указан «Для дачного хозяйства» или «Для дачного строительства», приравниваются к садовым участкам. Это означает, что к ним будет применяться единая удобная ставка в 0,3 процента.

Также все взносы владельцев садовых участков, которые не вступили в СНТ, но владеют участком на его территории, освобождены от налога на прибыль.

Это расширяет для гражданина возможности уклониться от колхозного принципа вступления в СНТ. Также в этом году предусмотрен новый налоговый вычет при расчёте НДФЛ при исчислении налога на подаренную дачу.
Иван Соловьёв

Как рассказал юрист, если подаренная или унаследованная дача (садовый дом с участком) продана в 2019 году (или позже) и при этом трёхлетний срок владения ею ещё не истёк, то продавец вправе снизить свой налогооблагаемый доход. Уменьшить его можно на расходы, которые понёс в своё время даритель или наследодатель, чтобы приобрести эту дачу, или же на сумму НДФЛ, которую он уплатил при получении дачи в дар. Правда, при условии, если они с дарителем не были близкими родственниками.

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Также есть льготы для тех дачников, кто в этом году вышел на пенсию. Об этом напомнил ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. По его словам, начиная с 2017 года люди, получающие назначенные в установленном порядке пенсии, имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу. Снижается она на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка. При этом участок должен находиться в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

— Следует отметить, что льготы по уплате земельного налога, включая установление величины налогового вычета, для пенсионеров могут быть установлены местным законодательством, — пояснил Александр Спиридонов. — В целях применения льготы по земельному налогу с 1 января 2019 года к пенсионерам приравниваются лица, которые соответствовали условиям для назначения пенсии по законодательству РФ на 31.12.2018, то есть мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно. Правда, при условии, что они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими.

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