Пандемия изменила рынок труда в России. Одни профессии потеряли былую востребованность, другие — стали набирать популярность. В последние месяцы аналитики сервиса HeadHunter заметили небывалый спрос на рабочих — от маляров до грузчиков. Особо востребован и медицинский персонал.
Наниматели готовы щедро оплачивать труд медиков сложных специальностей —
До пандемии москвичка Ася работала
Мне удалось договориться с управляющей о том, чтобы мне выплатить
какую-тосумму, управляющая вошла в мое положение, но с такой оговоркой, что я не распространяюсь об этом другим сотрудникам, потому что они не смогут всем выплатить — денег нет.
«В ивентах работы нет, из альтернатив пытаюсь найти работу, которой я занималась раньше, — это личная помощница. Я буквально недавно рассылала резюме, в компаний 40 я его разослала — 38 мне не ответили, две ответили отказом».
Асе повезло — ей есть, где жить, а содержать помимо себя нужно только кошку. Москвичка Мария оказалась в более затруднительном положении: ей 47, нужно кормить детей, плюс кредиты. До 1 апреля она работала аналитиком службы безопасности в одной крупной сетевой компании, связанной с розничной торговлей, уволиться заставили по собственному желанию. Новая работа так до сих пор и не нашлась.
«Позволить сидеть себе просто так я не могла: долги, кредиты, и к тому же еще муж потерял работу. То есть мы остались на нуле. Активно использую все работные ресурсы, опрашиваю всех знакомых, кто рассылает резюме, но в ответ получаю многочисленные отказы, потому что, видимо, возраст, 47, — это для работодателей предел», — отметила Мария.
В числе первых на биржу труда отправили обслуживающий персонал, сотрудников
«Какие-то предприятия, даже выйдя из карантинных мероприятий, накопив долги, не смогут с ними расплатиться, соответственно, вынуждены будут сокращать занятость. Некоторые предприятия в силу падения продаж так же перейдут к процедуре оптимизации, компании предпочитают увольнять высокооплачиваемых, замещать их на более дешевых специалистов».
Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова настроена более оптимистично. По ее словам, рынок труда уже начал оживать, а на отдельных работников наблюдается повышенный спрос:
««Дно» мы прошли 27 апреля — этот кризис будет преодолен в ближайшие месяцы. Параллельно мы смотрим на зарплаты, минимальный рост есть во всех отраслях.
Некоторые компании подбирают персонал в больших объемах, как никогда нужны курьеры, — те, кто способен заниматься
онлайн-обучением,те, кто готов развивать онлайн-магазины.
При этом дефицит высококвалифицированного персонала не пропадает никогда — все пользуются возможностью перехватить с рынка качественных сотрудников.
При этом россияне, особенно молодые, не намерены ждать, пока бизнес полностью оживет, а подбирают себе новые, более актуальные профессии. По словам сооснователя образовательного портала GeekBrains Гайка Айрапетяна, в период карантина количество учеников выросло на 56%, по отдельным направлениям — цифры еще выше:
«Растет направление “Управление продуктами и project-менеджмент” почти в два раза, и так же отдельно мы наблюдаем спрос на курсы по
Официально безработными в России сейчас признаны 2,2 млн человек. Эксперты рынка называют другие цифры, по их оценкам, работы нет у 10 млн граждан. А эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования недавно подсчитали, что с учетом второй волны пандемии, уровень безработицы грозит подскочить до 10% от всей рабочей силы.