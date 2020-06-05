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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Пандемия изменила рынок труда

От каких сотрудников отказываются компании.

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Источник: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пандемия изменила рынок труда в России. Одни профессии потеряли былую востребованность, другие — стали набирать популярность. В последние месяцы аналитики сервиса HeadHunter заметили небывалый спрос на рабочих — от маляров до грузчиков. Особо востребован и медицинский персонал.

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Наниматели готовы щедро оплачивать труд медиков сложных специальностей — анестезиологам-реаниматологам предлагают, например, до полумиллиона рублей. А вот спрос на кадры в сфере туризма, развлечений и индустрии красоты, напротив, рухнул. Как быть работникам этих отраслей? И как скоро тенденции вновь изменятся? Об этом — Яна Лубнина, Лилия Галявиева, Юлия Репринцева.

До пандемии москвичка Ася работала ивент-менеджером в компании, которая занимается образованием за рубежом. В начале апреля девушка оказалась на больничном и в первый же день после возвращения в офис узнала, что уволена. Найти новую работу Асе не удается почти два месяца:

Мне удалось договориться с управляющей о том, чтобы мне выплатить какую-то сумму, управляющая вошла в мое положение, но с такой оговоркой, что я не распространяюсь об этом другим сотрудникам, потому что они не смогут всем выплатить — денег нет.

«В ивентах работы нет, из альтернатив пытаюсь найти работу, которой я занималась раньше, — это личная помощница. Я буквально недавно рассылала резюме, в компаний 40 я его разослала — 38 мне не ответили, две ответили отказом».

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Асе повезло — ей есть, где жить, а содержать помимо себя нужно только кошку. Москвичка Мария оказалась в более затруднительном положении: ей 47, нужно кормить детей, плюс кредиты. До 1 апреля она работала аналитиком службы безопасности в одной крупной сетевой компании, связанной с розничной торговлей, уволиться заставили по собственному желанию. Новая работа так до сих пор и не нашлась.

«Позволить сидеть себе просто так я не могла: долги, кредиты, и к тому же еще муж потерял работу. То есть мы остались на нуле. Активно использую все работные ресурсы, опрашиваю всех знакомых, кто рассылает резюме, но в ответ получаю многочисленные отказы, потому что, видимо, возраст, 47, — это для работодателей предел», — отметила Мария.

Аналитики Центра стратегического развития подтверждают — сотрудники старше 45 лет больше остальных рискуют столкнуться с урезанием зарплаты или вовсе с увольнением. В одной лодке с ними — специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины.

В числе первых на биржу труда отправили обслуживающий персонал, сотрудников административно-хозяйственных отделов, маркетологов и представителей рекламной сферы. Впрочем, глобально под сокращение может попасть почти любой, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов:

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«Какие-то предприятия, даже выйдя из карантинных мероприятий, накопив долги, не смогут с ними расплатиться, соответственно, вынуждены будут сокращать занятость. Некоторые предприятия в силу падения продаж так же перейдут к процедуре оптимизации, компании предпочитают увольнять высокооплачиваемых, замещать их на более дешевых специалистов».

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова настроена более оптимистично. По ее словам, рынок труда уже начал оживать, а на отдельных работников наблюдается повышенный спрос:

««Дно» мы прошли 27 апреля — этот кризис будет преодолен в ближайшие месяцы. Параллельно мы смотрим на зарплаты, минимальный рост есть во всех отраслях.

Некоторые компании подбирают персонал в больших объемах, как никогда нужны курьеры, — те, кто способен заниматься онлайн-обучением, те, кто готов развивать онлайн-магазины.

При этом дефицит высококвалифицированного персонала не пропадает никогда — все пользуются возможностью перехватить с рынка качественных сотрудников.

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При этом россияне, особенно молодые, не намерены ждать, пока бизнес полностью оживет, а подбирают себе новые, более актуальные профессии. По словам сооснователя образовательного портала GeekBrains Гайка Айрапетяна, в период карантина количество учеников выросло на 56%, по отдельным направлениям — цифры еще выше:

«Растет направление “Управление продуктами и project-менеджмент” почти в два раза, и так же отдельно мы наблюдаем спрос на курсы по web-разработке и тестированию. Это профессии, которые ориентированы в первую очередь на новичков, и они позволяют зарабатывать на фрилансе уже через несколько месяцев после обучения».

HR-эксперты тем временем прогнозируют, что больше 700 тыс. российских выпускников не смогут найти желаемую работу как минимум до конца года.

Получается, остается три пути: идти в курьеры, получать новую специальность в онлайн-школах или вставать на биржу труда.

Официально безработными в России сейчас признаны 2,2 млн человек. Эксперты рынка называют другие цифры, по их оценкам, работы нет у 10 млн граждан. А эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования недавно подсчитали, что с учетом второй волны пандемии, уровень безработицы грозит подскочить до 10% от всей рабочей силы.

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