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13:13 (мск), источник: Известия

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $41. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в пятницу, 5 июня.

ЦБ: $ 69.0151   +0.67 € 77.3245   +0.70 ММВБ: $ 68.7625   -0.39 € 77.9125   -0.47
Источник: Reuters

Как отмечает ТАСС, последний раз стоимость данной нефти поднималась до такого уровня 6 марта.

По состоянию на 12.11 мск августовский фьючерс Brent показал рост более чем в 2,6% по сравнению с уровнем предыдущей сессии и достиг цены в $41,14.

Нефтяные котировки начали расти после того, как ранее стало известно, что две министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут за один день, в субботу, 6 июня. В Минэнерго России в свою очередь подтвердили дату заседания стран ОПЕК+.

Как отмечает источник агентства, в ходе основных встреч будут обсуждаться продление после июня текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

В марте мировые цены на нефть рухнули после того, как страны-участницы сделки ОПЕК и другие крупные экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи нефти.

Соглашения достигли 12 апреля, оно предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.

В декабре 2021 года параметры сделки могут быть пересмотрены.

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