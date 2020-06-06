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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е

Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы. Об этом пишет Bloomberg.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
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Источник: AFP 2020

Как поясняет агентство, Болгария после тяжелого экономического кризиса, разразившегося в стране около 25 лет назад, шла по пути сближения с Европой. Она проводила масштабную приватизацию государственных компаний и развивала конкуренцию.

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Однако два года назад власти страны начали наращивать влияние государства в сферах бизнеса — от управления водоснабжением и строительной индустрии до азартных игр и медиабизнеса. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, темпы роста влияния властей на бизнес увеличились.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов на минувшей неделе уже заявил, что государство будет вмешиваться куда и когда угодно, если это необходимо для поддержания работы рынка.

В качестве примера агентство приводит принятое в пятницу, 5 июня, предварительное решение болгарских властей создать государственную нефтяную компанию, которая будет конкурировать с лидером рынка — местным подразделением российского «Лукойла». Окончательное голосование по данному вопросу может состояться на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Ранее агентство писало, что Восточная Европа столкнулась с серьезными экономическими последствиями пандемии коронавируса. Регион ждет самый сильный спад со времен коммунизма.

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