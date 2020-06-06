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06:48 (мск), источник: РБК

Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае

Уровень безработицы в США за май неожиданно сократился. По сравнению с апрельскими показателями (14,7%), в прошлом месяце он уменьшился до 13,3%. Об этом говорится в докладе американского министерства труда.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 06.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 734 088+101 103
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось394 875+3 739
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 746 192 
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
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29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
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37104
4.06
75567
5.06
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23.055.06
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Источник: AFP 2020

По данным ведомства, количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,5 млн. В секторе развлечений и гостиничного бизнеса количество рабочих мест увеличилось на 1,2 млн после падения на 7,5 млн в апреле. Остальной прирост рабочих мест был зафиксирован в сфере ресторанного бизнеса.

Однако, как утверждают в Минтруде, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.

Сокращение уровня безработицы оказалось неожиданным, поскольку аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали безработицу в мае на уровне 19,7% и снижение числа рабочих мест на 8 млн.

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые данные по безработице заявил, что страну ждет «долгий период роста» экономики. «Замечательные цифры. <…> Позитивный отчет о занятости показывает, что мы поступали правильно», — отметил он, имея в виду ослабление ограничительных мер.

Трамп предположил, что следующие несколько месяцев станут для США положительными в экономическом плане.

«Не знал, что [восстановление экономики] начнется так быстро. Думал, начнется в августе-сентябре. А началось так рано», — сказал глава государства, сравнив негативный для экономики период с ураганом, от которого американцам удалось оправиться «очень быстро».

Уровень безработицы в США в апреле показал худший результат со времен Великой депрессии. Он составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Для сравнения в феврале безработица в Соединенных Штатах была на уровне 3,5%.

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