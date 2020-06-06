Минтруд США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы в мае

По данным ведомства, количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,5 млн. В секторе развлечений и гостиничного бизнеса количество рабочих мест увеличилось на 1,2 млн после падения на 7,5 млн в апреле. Остальной прирост рабочих мест был зафиксирован в сфере ресторанного бизнеса.
Сокращение уровня безработицы оказалось неожиданным, поскольку аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали безработицу в мае на уровне 19,7% и снижение числа рабочих мест на 8 млн.
Президент США Дональд Трамп, комментируя новые данные по безработице заявил, что страну ждет «долгий период роста» экономики. «Замечательные цифры. <…> Позитивный отчет о занятости показывает, что мы поступали правильно», — отметил он, имея в виду ослабление ограничительных мер.
Трамп предположил, что следующие несколько месяцев станут для США положительными в экономическом плане.
«Не знал, что [восстановление экономики] начнется так быстро. Думал, начнется в августе-сентябре. А началось так рано», — сказал глава государства, сравнив негативный для экономики период с ураганом, от которого американцам удалось оправиться «очень быстро».
Уровень безработицы в США в апреле показал худший результат со времен Великой депрессии. Он составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Для сравнения в феврале безработица в Соединенных Штатах была на уровне 3,5%.