Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

В начале мая, после завершения нерабочего месяца
Резкое сокращение портфеля могла обеспечить продажа просроченных долгов коллекторам, указывает ЦБ. Возобновление процедур цессии могло отразиться и на доле просроченной задолженности в портфелях МФО: в конце апреля доля займов, по которым не вносятся платежи свыше 90 дней (NPL90+), упала сразу на 1,41 п.п.
Крупнейшая на рынке саморегулируемая организация СРО «МиР» подтверждает увеличение активности МФО на рынке цессии. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рост продаж проблемной задолженности считают естественным.
«Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались “горячими” текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике», — комментирует действия МФО президент НАПКА Эльман Мехтиев.
По данным ЦБ, на 21 мая в России вели деятельность 1684 МФО. С начала года с рынка ушли 206 компаний. 129 из них подали заявления о ликвидации самостоятельно, причем треть сделали это в апреле.
В апреле доля проблемных займов в портфеле МФО превысила 40%, оценивало бюро кредитных историй «Эквифакс». Участники рынка отмечали ухудшение платежной дисциплины заемщиков, но большинство подчеркивали, что наиболее пессимистичные прогнозы пока не оправдались.
Как отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева, портфели, которые весной передавались коллекторам, были сформированы из займов, выданных до кризиса. В марте—мае компании активно ужесточали скоринг, исходя из общей экономической ситуации в стране, — это существенно снижает вероятность резкого роста просрочки и продаж таких долгов коллекторам, считает Стратьева.
«Последствием кризиса может стать продажа более ранней просрочки, что мы видели в другие такие же шоковые моменты. Но пока об этом рано говорить прежде всего в связи со значительным влиянием на просрочку программ поддержки физических лиц», — говорит Мехтиев.
Ситуацию на рынке цессии будет определять и ценовая политика коллекторов, считает Пономарев. «Кризис может сказаться в дальнейшем в виде снижения стоимости проблемных портфелей. Это произойдет в том случае, если коллекторские агентства начнут опасаться, что платежеспособность заемщиков станет хуже», — предупреждает гендиректор Webbankir.
По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК). Объем сделок вырос на 63,2%, хотя доля таких соглашений на рынке цессии существенно не увеличилась.
ЦБ обращал внимание, что в прошлом году МФО расширили практику самостоятельного взыскания долгов (.pdf). Больше половины действующих на тот момент игроков пытались собирать проблемную задолженность самостоятельно в судебном порядке, без привлечения коллекторов.