ОПЕК продлит сокращение добычи при согласии стран ОПЕК+

«Решение о сокращении 9,7 млн баррелей в сутки от добычи будет принято в случае согласия десяти нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК», — приводит слова министра иранское агентство Shana.
Глава Министерства нефти Ирана добавил, что основной проблемой было соблюдение некоторыми членами, такими как Ирак, квоты на сокращение производства. По его словам, страны, нарушившие квоту, обещали компенсировать это в ближайшие месяцы.
На новости о продлении сделки мировые цены на нефть отреагировали ростом. По состоянию на 18:30 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $42 за баррель, нефть марки WTI — $38,9 за баррель.
Несколько часов назад СМИ со ссылкой на источники сообщили о продлении сделки до конца июля с сохранением общей квоты в 9,7 млн баррелей в сутки. В преддверии заседания стало известно о разногласиях сторон из-за позиции Ирака и Нигерии, нарушающих утвержденные квоты. Сегодня, 6 июня, после прошедшего заседания Министерство нефти Ирака заявило, что сохраняет свою приверженность соглашению.