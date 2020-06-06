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19:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ОПЕК продлит сокращение добычи при согласии стран ОПЕК+

Министры стран ОПЕК договорились продлить сокращение нефтедобычи в рамках ранее заключенной сделки ОПЕК+ при согласии стран вне организации. Об этом рассказал журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам прошедшего заседания.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о сокращении 9,7 млн баррелей в сутки от добычи будет принято в случае согласия десяти нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК», — приводит слова министра иранское агентство Shana.

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Глава Министерства нефти Ирана добавил, что основной проблемой было соблюдение некоторыми членами, такими как Ирак, квоты на сокращение производства. По его словам, страны, нарушившие квоту, обещали компенсировать это в ближайшие месяцы.

На новости о продлении сделки мировые цены на нефть отреагировали ростом. По состоянию на 18:30 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $42 за баррель, нефть марки WTI — $38,9 за баррель.

Несколько часов назад СМИ со ссылкой на источники сообщили о продлении сделки до конца июля с сохранением общей квоты в 9,7 млн баррелей в сутки. В преддверии заседания стало известно о разногласиях сторон из-за позиции Ирака и Нигерии, нарушающих утвержденные квоты. Сегодня, 6 июня, после прошедшего заседания Министерство нефти Ирака заявило, что сохраняет свою приверженность соглашению.

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Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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