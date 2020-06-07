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02:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

Состояние богатейших людей планеты всего за день выросло почти на $20 млрд

Состояние десяти миллиардеров из списка Forbes всего за день увеличилось на $19,4 млрд. К этому привело пятничное ралли на фондовых рынках, спровоцированное отчётом о сокращении безработицы в США.

Источник: Секрет Фирмы

Значительнее всего выросло состояние у миллиардеров из США — из десяти богачей, вошедших в список лидеров по росту за сутки, сразу восемь являются американцами, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Перед закрытием торгов 5 июня их активы подорожали на $12,4 млрд.

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Больше всех среди американцев заработал глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чьё состояние увеличилось на $3,4 млрд. Акции Berkshire Hathaway подорожали на 5%, продемонстрировав самый большой суточный прирост за последние два месяца. Ценные бумаги холдинга всё ещё не достигли своего февральского максимума, однако с конца мая их стоимость выросла примерно на 25%, пишет Forbes.

Также в число лидеров вошёл сооснователь Microsoft Билл Гейтс, чей капитал прибавил $1,6 млрд. Столько же 5 июня заработал глава Facebook Марк Цукерберг.

Состояние главы Oracle Ларри Эллисона и бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера выросло на $1,3 млрд, а глава Amazon Джефф Безос за то же время стал богаче на $1,2 млрд. Замыкают топ-10 лидеров по росту основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, заработавшие $1 млрд и $997 млн соответственно.

Forbes связывает столь резкий рост капитала богатейших людей с пятничным ралли на Уолл-стрит, в ходе которого индексы S&P 500 и Dow Jones прибавили примерно по 3%.

Оптимизм инвесторов был вызван неожиданно благоприятной статистикой по безработице в США: согласно опубликованному отчёту, в мае около 2,5 млн американцев сумели устроиться на работу, хотя аналитики прогнозировали сокращение 9 млн рабочих мест.

Также росту глобального рынка поспособствовало возобновление работы ретейла и предприятий во многих странах после снятия ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса, отмечает журнал.

Ранее стало известно, что миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира, с середины марта по середину мая 2020 года заработали $255 млрд. Их совокупное состояние выросло до $1,5 трлн — это примерно 16% от общей стоимости активов всех миллиардеров мира.

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