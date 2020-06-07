Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
16Беспорядки в США
05:48 (мск), источник: Известия

Родина знает: каждое второе турагентство может исчезнуть

Падающий рынок уничтожит не только дилетантов и партизан.

Коронавирус COVID-19
06:31 (мск)Двойная оборона. Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса?
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Пандемия продолжает менять устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. Принципы, по которым раньше работали турагенты, в эпоху «после вируса» будут неэффективны. Гибкость и способность трансформироваться станут спасением, игнорирование перемен приведет к краху. «Известия» выяснили, что происходит на рынке предоставления туристических услуг.

Двери закрываются

«Среда обитания» заметно очистится — в один голос говорят эксперты. «С рынка уйдет порядка 30−50% турагентств», — полагает Рашад Мамедов, глава TBS Group.

Это небольшие и независимые представители туристической розницы, агентства, живущие в прошлых стандартах и не желающие менять мировоззрение. Откажутся продолжать работать и те, для кого туризм был просто развлечением либо вторым или третьим бизнесом.
Читайте также
Пандемия изменила рынок труда

«Да, кризис почистит сферу от неэффективных структур, потому что падающий рынок не прощает дилетантства. И этот процесс я считаю позитивным. Но дело в том, что после того, как отрасль начнет восстанавливаться, компании начнут вновь появляться как грибы после дождя. И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о лицензировании турфирм. После того как оно было отменено в 2007 году, входным порогом в бизнес стал стул и компьютер, а на рынке появилось много компаний, которые не имеют понятия, как правильно вести бизнес. Необходимо разработать правила, которые помогли бы навести порядок в этом сегменте. Прежде всего туроператоры должны быть заинтересованы в том, чтобы туристов обслуживали профессиональные дистрибуторы», — заявил Рашад Мамедов.

Меняя форматы

Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел», согласен с коллегой и обращает внимание на еще один критический фактор — так называемых турагентов-надомников, фрилансеров, число которых в нынешней ситуации будет увеличиваться. «Большинство надомников непрофессиональны, работают в черную и дестабилизируют ситуацию на рынке. Потому что они не имеют затратной части и могут маневрировать ценой. Это их единственная “ценность”. Такая работа не может быть цивилизованной, и риски туристов при такой форме бронирования очень велики», — говорит Георгий Погосов.

Другое дело, что сейчас может вырасти доля продаж, совершенных удаленно, поскольку туристы за время вынужденных каникул привыкли именно к такому каналу коммуникации с агентом. Звучит мнение, что постоянный офис уже давно не нужен для эффективной работы, что стало очевидным в ситуации карантина. «Мы работали в офисе, но нам пришлось отказаться от него, потому что уже больше трех месяцев мы не имеем дохода. Снижение издержек в виде отказа от офиса — это важно. Не думаю, что мы летом будем возвращаться в офис, но это не значит, что мы пойдем по пути агентов-партизан, продающих туры за копейки и нарушающих баланс на рынке», — говорит Владимир Кулешов, генеральный директор компании «ХотТурист».

Некоторые представители туристической розницы не исключают, что необходимо сформировать другой формат взаимодействия с клиентом. Одним из вариантов может стать переход в онлайн.
Читайте также
На Кубани открылись первые пляжи и места отдыха

«Посмотрите, онлайн-сервисы растут как на дрожжах. Нас в онлайне, конечно, никто не ждет. Но, возможно, турагенты могли бы стать тревел-консультантами, которые давали бы самостоятельным туристам, подбирающим туры на всевозможных агрегаторах, свою экспертизу.

Другая вероятная проблема — уход туристов напрямую к туроператорам. Не исключаю, что туроператоры смогут обслуживать объемы упавшего рынка силами своих колл-центров, — полагает представитель туристической розницы, пожелавший остаться неназванным.

Время смелых

Ирина Бутович, генеральный директор агентства «Травэл рум», настроена оптимистично и не склонна предрекать скорую кончину классической модели розничного турбизнеса: «Возможность онлайн-бронирования появилась на сайтах крупных туроператоров не вчера, однако доля таких бронирований в совокупном объеме продаж невелика. Туристы в этом плане консервативны.

Им важно купить тур у живого человека и автоматически возложить на него ответственность за свой отдых. Этот факт блокирует в целом рост онлайн-сегмента на российском рынке.
Читайте также
Спрос на авиабилеты у россиян в мае вырос на 40%

Более того, пандемия выявила все минусы самостоятельного бронирования, тогда как пакетные туристы оказались более защищенными. А это значит, что вероятен рост в сегменте организованного отдыха. Что касается колл-центров, то туроператорам выгоднее во всех смыслах реализовывать свой продукт силами туристической розницы".

Анжела Галкина, руководитель турагентского комитета Российского союза туриндустрии, не сомневается: сейчас время умных и сильных. Компании, которые могут улавливать тренды, быстро перестраиваться, обучаться, способны актуализировать свою роль на рынке, смогут устоять и продолжат работу. Положение тех, для кого вся работа сводилась к подбору наиболее доступных по цене предложений, еще до пандемии было шатким, и этот кризис только приблизит их к финалу.

Уроки выживания

Но как же быть сильным, если продажи на нуле, а сроки открытия зарубежных направлений настолько туманны, что впору «утонуть» в печали? Так в одном предложении можно озвучить страхи львиной доли российских турагентов относительно своего будущего.

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон» дает ответ: «Пора прекратить ждать и подсчитывать убытки».

Нужно действовать: начинать заниматься тем, что приносит деньги сейчас. Я говорю о продаже туров на российские курорты. Все крупные туроператоры уже двигаются в этом направлении, заявлены чартеры не только на морские курорты, но и на Алтай, Байкал и даже в Хакасию.
Читайте также
Сезон состоится. Какие страны первыми начнут выдавать визы россиянам

Мкртчян в курсе, что более 80% агентств специализируются на продаже выездных направлений и переориентироваться на российский продукт им не так просто. Но те турагенты, которые сейчас смогут разобраться в продукте, изучить его, окажутся, по словам эксперта, в выигрышном положении.

Мкртчян уверяет, что продавать внутренние туры совершенно не страшно. «Около восьми лет назад объемы России в нашей сети составляли 5%, в прошлом году показатель был уже на уровне 40% — это около 70 тыс. туристов. Порядка 150 турагентств нашей сети занимается только внутренним туризмом, и, поверьте, они не бедствуют. Продайте пять туров на Камчатку, и вы получите доход, схожий с тем, как если бы вы отправили 40 человек в Турцию. А когда я слышу, что российский рынок не емкий, то обращаю внимание сомневающихся на статистику, согласно которой за прошлый год курорты Краснодарского края приняли около 17 млн туристов», — говорит эксперт.

Турагенты обращают внимание на такую особенность внутреннего туризма, как самостоятельные бронирования, скидки отелей для прямых клиентов и низкий уровень сервиса.

«Безусловно, есть недобросовестные отельеры, которые дают нам одну цену, а напрямую ниже. Конечно, турист теряет интерес к туроператору. Но таких объектов размещения не более пяти, максимум 10%. И как только мы узнаем об этом, мы прекращаем сотрудничество. Есть еще такие страшилки: отдых в России — это всегда низкий уровень сервиса и размещение в старом частном секторе. Подобные стереотипы складываются из-за недостатка знаний», — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Туризм перемен

Читайте также
В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона

Крупные туроператоры, которые в этом году увеличили свое присутствие на российском рынке либо дебютировали, рассказали, что интерес у агентов к новым продуктам появляется. «С Россией действительно работают не все турагентства. Но в новых условиях на внутренние направления стали обращать внимание гораздо больше и агентов, и туристов. У каждого крупного туроператора уже представлены пакеты по России, и туристы активно интересуются этим. Возможно, многие предпочитают путешествовать по своей стране самостоятельно, но это в большей степени стереотипное представление, чем реально практичное. Для турагентств сейчас хорошее время для изучения новых продуктов, в том числе России», — рассказала Алена Хитрова, PR-директор туроператора ANEX Tour.

Отмечают интерес к своим новым продуктам, включающим чартеры в Сочи и на Байкал, а также туры выходного дня, и в «TUI Россия». «Мы не только обучаем партнеров, но и даем им хорошую мотивацию в виде повышенной комиссии», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Стараются привлечь к новым продуктам и самих агентов — прежде всего льготными условиями оплаты. «Мы предлагаем агентам бронировать российские курорты по акции “Предзаказ”, с нулевой предоплатой за тур и с возможностью оплачивать тур за месяц до вылета», — рассказала Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Туризм после пандемии коронавируса
 Замечательный сосед: какими будут отношения России с Евросоюзом
Тест на совместимость: что объединяет протестующих в США и Бразилии
Коронавирус COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня
Кого Европа хочет видеть президентом США
Захарова назвала ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Диетолог рассказала, какой суп самый вредный
Состояние богатейших людей мира за день выросло на $20 млрд
В Волге заметили нефтяное пятно
Здоровье
Почему гастрит и язва появляются не от стресса Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии.
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 427
Не верю в статистику по коронавирусу 271
У нас руки длинные...... 212
"нужна помощь в рецепте" 177
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Новости партнеров
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Премьер Венгрии писал Конституцию за 16 часов лета в самолете
Как изменят облик власти новые требования к чиновникам в Конституции
Конституция ответит на вопрос, кому достанутся новые больницы и медтехника
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь