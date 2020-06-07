Фермеры пожаловались на удорожание кормов и их компонентов

По его словам, такая проблема возникла из-за монополии группы компаний «Содружество» на генно-модифицированную линию сои.
«В свое время «Содружеству» удалось сертифицировать генно-модифицированную линию сои, в результате она стала монополистом. На сегодняшний день они не только поставляют в Россию генно-модифицированную сою, но и устанавливают на нее высокую цену, потому что выступают монополистом. Сейчас наши животноводы покупают сою практически на $130−140 дороже, чем в Европе, — отметил сенатор.
Лисовский уточнил, что они не только поставляют в Россию этот компонент, но и устанавливают на него высокую цену. В 2017 году «Содружество» занимало более 81% рынка соевого шрота, а в 2018—2020 годах ее доля составила около 99% рынка импорта сои.
С учетом того, что доля соевого шрота в стоимости корма составляет порядка 35%, этот рост существенно влияет на себестоимость производства мяса птицы и в конечном итоге на цену для потребителя.
В этой связи сенатор 13 мая направил в ФАС письмо с просьбой провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и принять меры для сохранения конкуренции. Решением может стать постановление правительства об упрощении ввоза модифицированной продукции.