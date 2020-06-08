04:14 (мск), источник: Известия
Чувство ногтя: салоны красоты ждут открытия 15 июня
На послабления режима через неделю рассчитывают рестораторы, парикмахеры и
Столичные салоны красоты и летние веранды ресторанов активно готовятся к открытию через неделю. Салоны уже ведут запись на
Московские сети салонов «Город красоты», «Цирюльникъ», «Солнечный мастер» и многие другие ведут запись клиентов на 15 июня, а барбершопы Topgun рассчитывают увидеть первых клиентов 14 июня.
— Ожидаем открытия салонов красоты с 15 июня или даже в конце этой недели. Потребуется несколько дней, чтобы подготовить залы с учетом всех санитарных требований, — рассказала «Известиям» гендиректор медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.
Пока часть продавцов отправилась на работу в непрезентабельном виде, а некоторым пришлось ехать в Подмосковье, чтобы подстричься и сделать маникюр.
Впрочем, некоторые участники рынка уверены, что запись на 15 июня — не более чем очередная надежда на смягчение режима.
— Мы каждый раз так делаем. Сначала вели запись на 1 мая, потом на 12 мая, затем на 1 июня, а теперь на 15 июня. У владельцев есть только противоречивая информация.
В Московской области салоны открыли с 3 июня, в Ленинградской области — еще в мае. Многие клиенты надеются, что если салоны открылись в соседней области, то и в Москве скоро будет так же, — сказала глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк.
Спортивные клубы в Москве также готовы к работе и могут открыться уже в конце месяца, сообщили «Известиям» в Ассоциации операторов
— В Москве мы ожидаем открытие
Примерно та же ситуация и в ресторанном бизнесе — летние веранды вовсю готовятся к открытию и тоже с 15 июня. Это предписано постановлением № 280-ПП правительства Москвы от 31 марта. Монтаж конструкций разрешили начать с 1 июня, однако представители этого рынка сомневаются, что обозначенная дата до сих пор актуальна.
— Это постановление уже старое. Многие рестораны допускают, что сроки открытия летних веранд перенесут, — поделился с «Известиями»
— Ожидаем, что можем открыться в июле. Но это пока предположения. Худший сценарий — к осени. Я не считаю, что это правильно. В ресторанах гигантский воздухообмен, они строились с учетом дыма из кухни и курения — воздух мгновенно вытягивается. Вероятность заражения тут минимальна, — считает Сергей Миронов.
Президент корпорации «Ростик Групп», член генерального совета «Деловой России» Ростислав
В ближайшие недели могут возобновиться небольшие концерты и вечеринки численностью до 50 человек, уверены в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).
— На это указывает несколько факторов.
По ее словам, частные мероприятия до 50 человек многие организаторы начали проводить уже сейчас, хотя официально они еще не разрешены.
Первыми вернутся выставки и небольшие концерты. Последним возобновит работу корпоративный рынок (мероприятия, которые инициируют и оплачивают бренды: например, выпуск нового автомобиля, День металлурга и пр.).
— Бренды приостановили празднества за полтора месяца до официального режима самоизоляции. Их меры предосторожности намного серьезнее, чем официально объявленные, — добавила Юлия Жоля.
В конце мая министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в сентябре могут возобновить работу театры. Источники в нескольких учреждениях подтвердили «Известиям» эти сроки и рассказали, что репетиции начнутся уже в июле.
— В Большом театре все надеются, что выйдут в сентябре, как обычно. Но пока никто не представляет репертуар. Труппа «Новой оперы» также в августе должна приступить к репетициям, отметил приглашенный солист оперы Большого театра (имя пожелал оставить неизвестным).
В Московском академическом музыкальном театре им. К. Станиславского и В.
Что же касается работы храмов, то в ближайший месяц дальнейшего снятия ограничительных мер можно не ждать, считает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
По его мнению, объекты культа возобновят полноценную работу одновременно с возвращением индустрии развлечений. Сейчас прихожане могут зайти в храм в маске при условии соблюдения дистанции в четыре метра. По наблюдениям «Известий», 7 июня на Троицу
Между тем власти Москвы обсуждают возможность отмены цифровых пропусков с 14 июня. Предполагается, что ограничения на передвижения по городу и «социальный мониторинг» сохранят лишь для заболевших коронавирусом и тех, кто был с ними в контакте. Такое предложение пришло в Мосгордуму из столичного правительства, рассказал «Известиям» член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Сергей Савостьянов.
— Постепенно, ориентировочно также с 14 июня, с соблюдением всех санитарных норм могут быть открыты парикмахерские и кафе, отменен график прогулок, — добавил он.
В столице, согласно указу мэра Москвы от 27 мая, с 1 июня разрешено гулять и заниматься спортом. Для этого были открыты парки, начали работу торговые центры, а с 25 мая прием населения ведут МФЦ.
Судя по открытию ТЦ, Москва развернула второй этап снятия ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором. Напомним, согласно указаниям ведомства, опубликованным 8 мая, снятие мер должно проходить в три этапа.
Сначала разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе смогут работать магазины большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохраняются ограничения на предельное число лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.
На третьем — возобновляется работа торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
Главы субъектов РФ могут самостоятельно определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.