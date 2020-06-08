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04:14 (мск), источник: Известия

Чувство ногтя: салоны красоты ждут открытия 15 июня

На послабления режима через неделю рассчитывают рестораторы, парикмахеры и фитнес-тренеры.

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Источник: РИА "Новости"

Столичные салоны красоты и летние веранды ресторанов активно готовятся к открытию через неделю. Салоны уже ведут запись на 14—15 июня, а рестораны монтируют летние веранды в надежде на то, что старое постановление мэра № 280-ПП от 31 марта останется в силе. На днях Сергей Собянин пообещал уже в начале следующей недели принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер. А в Мосгордуме «Известиям» сообщили, что в мэрии обсуждается и отмена с 14 июня цифровых пропусков для большинства москвичей. Однако ни у рестораторов, ни у представителей индустрии красоты всё еще нет уверенности в том, что через неделю они получат зеленый свет на работу.

На низком старте

Московские сети салонов «Город красоты», «Цирюльникъ», «Солнечный мастер» и многие другие ведут запись клиентов на 15 июня, а барбершопы Topgun рассчитывают увидеть первых клиентов 14 июня.

— Ожидаем открытия салонов красоты с 15 июня или даже в конце этой недели. Потребуется несколько дней, чтобы подготовить залы с учетом всех санитарных требований, — рассказала «Известиям» гендиректор медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.

По ее мнению, открыть торговые центры и не разрешить одновременно работу салонов красоты было бы нелогичным. Работники сферы услуг должны выглядеть ухоженно, считает Татьяна Красюк.

Пока часть продавцов отправилась на работу в непрезентабельном виде, а некоторым пришлось ехать в Подмосковье, чтобы подстричься и сделать маникюр. Кое-кто просто вызывал мастеров на дом, что, кстати, является нарушением действующего режима.

Впрочем, некоторые участники рынка уверены, что запись на 15 июня — не более чем очередная надежда на смягчение режима.

— Мы каждый раз так делаем. Сначала вели запись на 1 мая, потом на 12 мая, затем на 1 июня, а теперь на 15 июня. У владельцев есть только противоречивая информация.
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В Московской области салоны открыли с 3 июня, в Ленинградской области — еще в мае. Многие клиенты надеются, что если салоны открылись в соседней области, то и в Москве скоро будет так же, — сказала глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

Спортивные клубы в Москве также готовы к работе и могут открыться уже в конце месяца, сообщили «Известиям» в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

— В Москве мы ожидаем открытие фитнес-клубов на третьем этапе снятия ограничений. Причем если раньше, учитывая риторику властей, мы ориентировались на июль, то сейчас стали надеяться, что нам разрешат работать уже в конце июня, — рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель и руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.

Обед на воздухе

Примерно та же ситуация и в ресторанном бизнесе — летние веранды вовсю готовятся к открытию и тоже с 15 июня. Это предписано постановлением № 280-ПП правительства Москвы от 31 марта. Монтаж конструкций разрешили начать с 1 июня, однако представители этого рынка сомневаются, что обозначенная дата до сих пор актуальна.

— Это постановление уже старое. Многие рестораны допускают, что сроки открытия летних веранд перенесут, — поделился с «Известиями» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По имеющейся у него информации, учреждения общепита будут открыты в последнюю очередь — уже после салонов красоты и остальных заведений.
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— Ожидаем, что можем открыться в июле. Но это пока предположения. Худший сценарий — к осени. Я не считаю, что это правильно. В ресторанах гигантский воздухообмен, они строились с учетом дыма из кухни и курения — воздух мгновенно вытягивается. Вероятность заражения тут минимальна, — считает Сергей Миронов.

Президент корпорации «Ростик Групп», член генерального совета «Деловой России» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко также надеется, что рестораны могут открыться в начале июля, а летние террасы — уже через неделю-две.

Больше 50 не собираться

В ближайшие недели могут возобновиться небольшие концерты и вечеринки численностью до 50 человек, уверены в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

— На это указывает несколько факторов. Во-первых, президент объявил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в середине июля. Логично, что к этому времени начнутся массовые мероприятия, поскольку шествие как раз относится к этому типу. Кроме того, было решено провести книжный фестиваль «Красная площадь». Если при этом остальные мероприятия останутся под запретом, получатся уже двойные стандарты, — отметила исполнительный директор ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

По ее словам, частные мероприятия до 50 человек многие организаторы начали проводить уже сейчас, хотя официально они еще не разрешены.

Первыми вернутся выставки и небольшие концерты. Последним возобновит работу корпоративный рынок (мероприятия, которые инициируют и оплачивают бренды: например, выпуск нового автомобиля, День металлурга и пр.).
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— Бренды приостановили празднества за полтора месяца до официального режима самоизоляции. Их меры предосторожности намного серьезнее, чем официально объявленные, — добавила Юлия Жоля.

В конце мая министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в сентябре могут возобновить работу театры. Источники в нескольких учреждениях подтвердили «Известиям» эти сроки и рассказали, что репетиции начнутся уже в июле.

— В Большом театре все надеются, что выйдут в сентябре, как обычно. Но пока никто не представляет репертуар. Труппа «Новой оперы» также в августе должна приступить к репетициям, отметил приглашенный солист оперы Большого театра (имя пожелал оставить неизвестным).

В Московском академическом музыкальном театре им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко репетиции начнутся в июле, рассказал «Известиям» один из танцовщиков балета. По имеющимся у него сведениям, сезон там также начнется в сентябре.

Что же касается работы храмов, то в ближайший месяц дальнейшего снятия ограничительных мер можно не ждать, считает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

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По его мнению, объекты культа возобновят полноценную работу одновременно с возвращением индустрии развлечений. Сейчас прихожане могут зайти в храм в маске при условии соблюдения дистанции в четыре метра. По наблюдениям «Известий», 7 июня на Троицу из-за этих мер некоторым верующим пришлось подолгу ждать очереди на улице, что, конечно, не добавляло людям праздничного настроения.

Без пропуска

Между тем власти Москвы обсуждают возможность отмены цифровых пропусков с 14 июня. Предполагается, что ограничения на передвижения по городу и «социальный мониторинг» сохранят лишь для заболевших коронавирусом и тех, кто был с ними в контакте. Такое предложение пришло в Мосгордуму из столичного правительства, рассказал «Известиям» член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Сергей Савостьянов.

Предложенные меры обсудили на совещаниях депутатских объединений. Однако голосования по ним не было.

— Постепенно, ориентировочно также с 14 июня, с соблюдением всех санитарных норм могут быть открыты парикмахерские и кафе, отменен график прогулок, — добавил он.

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В столице, согласно указу мэра Москвы от 27 мая, с 1 июня разрешено гулять и заниматься спортом. Для этого были открыты парки, начали работу торговые центры, а с 25 мая прием населения ведут МФЦ.

Судя по открытию ТЦ, Москва развернула второй этап снятия ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором. Напомним, согласно указаниям ведомства, опубликованным 8 мая, снятие мер должно проходить в три этапа.

Сначала разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе смогут работать магазины большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохраняются ограничения на предельное число лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем — возобновляется работа торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

Главы субъектов РФ могут самостоятельно определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

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