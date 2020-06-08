Какой премьер для подражания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. По данным «Ъ», в правительстве разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн руб. в год. Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента РФ. По мнению аналитиков, такая инициатива будет вредна для компаний, работающих в рыночных условиях.
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина. Таким образом, денежное вознаграждение (зарплата, иные выплаты и бонусы) не должно быть более 30 млн руб. в год на одного руководящего сотрудника, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент РФ.
Один из собеседников «Ъ» говорит, что инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Там, впрочем, утверждают, что в повестке первого вице-премьера такого вопроса нет. Другой источник «Ъ» уточняет, что речь идет о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Источники «Ъ» в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов.
В целом, рассказывают собеседники «Ъ», правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Так, для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где РФ не является единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.
РФ контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, большинство из них — 34 — стратегические и включены в перечень № 91-р от 2003 года. Сколько топ-менеджеры могут потерять в случае введения новых правил, оценить сложно: уровень их заработка в основном не раскрывается, а в отчетностях компаний указывается лишь общий размер выплат руководящему персоналу. Но в большинстве случаев размер вознаграждений явно превышает 30 млн руб. в год.
Так, например, «Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., «Газпром» — 1,5 млрд руб., ОАО РЖД — 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), «Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн руб.
Попытки ввести регулирование для зарплат топ-менеджеров госкомпаний предпринимались несколько раз: например, предлагалось привязать их к уровню вознаграждения президента РФ, но идеи не были приняты.
Сейчас регулируются зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медстрахования — их месячное вознаграждение не может превышать десять среднемесячных зарплат работников этих организаций.
В «Роснефти», «Газпроме», «Газпром нефти» и «Аэрофлоте» отказались от комментариев. В «Транснефти» «Ъ» сообщили, что незнакомы с инициативой. Еще один собеседник «Ъ» отмечает, что «госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату». В «Ростехе» не ответили «Ъ», в «РусГидро» и «Росатоме» комментариев не предоставили.
В «Россетях» сообщили, что размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 года, в 2019 году в среднем находился на указанном уровне. «В случае принятия решения об ограничении уровня вознаграждения мы будем действовать строго в соответствии с актами правительства», — говорят в компании.
Глава совета директоров TopContact Артур Шамилов считает, что для госкомпаний, конкурирующих на рынке, например для «Газпрома» и «Роснефти», эта инициатива вредна, поскольку регулирование сверху может разрушить их стоимость и нарушить права других акционеров. «Для того чтобы компания была успешной, у ее топ-менеджмента должна быть конкурентная зарплата для привлечения высококвалифицированных кадров. Профессиональный менеджмент должен достойно мотивироваться», — считает он, уточняя, что в сравнимых по размеру американских компаниях уровень зарплат руководящего состава выше, чем у российских.
Ограничение зарплаты руководителям теоретически допустимо только в государственных структурах, где не существует задачи вести рыночный бизнес в условиях конкуренции, полагает Шамилов.
Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь отмечает, что, с одной стороны, топ-менеджеры госкомпаний находятся на службе у государства и платить им слишком высокие зарплаты — значит тратить средства налогоплательщиков. Но вместе с тем если компания конкурирует не только на локальном, но и на международном уровне, то должна привлекать высокопрофессиональных сотрудников, которые дороже стоят. В европейских странах, добавляет эксперт, для доходов топ-менеджеров установлена прогрессивная налоговая ставка: чем больше он получает, тем больше отдает в бюджет.
Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов
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