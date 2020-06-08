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09:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией

После успешного завершения переговоров в формате ОПЕК+ Саудовская Аравия отменила почти все скидки на нефть, которые предоставила клиентам в Европе и Азии после начала ценовой войны с Россией, пишет Bloomberg.

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Источник: AP 2020

Как свидетельствует прайс-лист компании, повышение стало самым серьезным за почти два десятилетия и в первую очередь коснулось июльских поставок в Азию.

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Действия королевства указывают, что оно пытается любым способом добиться повышения нефтяных котировок до приемлемых для себя уровней. Госкомпания Saudi Aramco де-факто является регулятором цен на Ближнем Востоке, поэтому Эр-Рияд надеется, что ее примеру последуют и остальные производители региона.

В субботу, 6 июля, страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Если в мае и июне оно достигало 9,7 миллиона баррелей в сутки, то в июле составит 9,6 миллиона, а не 7,7 миллиона, как предполагалось ранее.

Такое решение позитивно отразилось на нефтяных котировках. С начала торгов в понедельник, 8 июня, цена сорта Brent доходила до 43,5 доллара за баррель, после чего скорректировалась до 43 долларов. В последний раз сырье торговалось на таких уровнях ровно три месяца назад, 6 марта, когда стало известно о разрыве сделки ОПЕК+. Стороны заключили новое соглашение в апреле, а вступило в силу оно в мае.

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