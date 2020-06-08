В Грузии возобновили работу гостиницы и рестораны

Решение об открытии данных объектов, которые не функционировали в рамках введенных в стране ограничений
Власти страны постепенно начали снимать ограничения с конца апреля, а некоторые из них были упразднены досрочно исходя из благоприятной эпидемиологической обстановки в стране. В Грузии выявлено всего 810 фактов инфицирования коронавирусом, из них вылечились 683, а смертельных случаев — 13.
Несмотря на снятие ограничений, жителям Грузии приходится свыкнуться с новыми реалиями и правилами. В транспорте, в том числе междугородном, пассажиры обязаны учитывать дистанцию и носить медицинские маски. При входе в кафе и рестораны посетители проходят термоскрининг и дезинфицируют руки. Меню предоставляют только одноразовое, заказы у бара запрещены, за одним столом могут находится не более шести человек.
Что касается гостиниц, то работу возобновят те объекты, которые получили соответствующее разрешение в результате проверки соответствующими структурами при руководстве. Также согласно правительственному постановлению, с 8 июня вновь будут функционировать все обменные пункты, которые были закрыты в масштабах всей страны 31 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.