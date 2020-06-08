Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
20Детский труд
10:25 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии возобновили работу гостиницы и рестораны

ТБИЛИСИ, 8 июн — РИА Новости. Гостиницы, пункты обмена валют и все рестораны в Грузии, которые приостанавливали свою деятельность из-за коронавируса, открылись с 8 июня, также восстановлена работа междугороднего транспорта внутри страны, передает корреспондент РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
11:08 (мск)Новые правила и цены. Как изменятся рестораны и кафе после пандемии
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 971+112
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело230 688+3 957
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 891 213+157 125
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось399 718+4 843
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело3 085 833+339 641
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Решение об открытии данных объектов, которые не функционировали в рамках введенных в стране ограничений из-за распространения коронавируса, озвучил премьер Георгий Гахария в конце мая. Ранее работу уже возобновили рестораны с открытыми террасами и общественный транспорт в городах, а также заработали торговые центры, магазины и рынки. Работа междугороднего транспорта была приостановлена в рамках пандемии в конце марта.

Читайте также
Коронавирус: поверхности, которые сами убивают микробов

Власти страны постепенно начали снимать ограничения с конца апреля, а некоторые из них были упразднены досрочно исходя из благоприятной эпидемиологической обстановки в стране. В Грузии выявлено всего 810 фактов инфицирования коронавирусом, из них вылечились 683, а смертельных случаев — 13.

Несмотря на снятие ограничений, жителям Грузии приходится свыкнуться с новыми реалиями и правилами. В транспорте, в том числе междугородном, пассажиры обязаны учитывать дистанцию и носить медицинские маски. При входе в кафе и рестораны посетители проходят термоскрининг и дезинфицируют руки. Меню предоставляют только одноразовое, заказы у бара запрещены, за одним столом могут находится не более шести человек.

Что касается гостиниц, то работу возобновят те объекты, которые получили соответствующее разрешение в результате проверки соответствующими структурами при руководстве. Также согласно правительственному постановлению, с 8 июня вновь будут функционировать все обменные пункты, которые были закрыты в масштабах всей страны 31 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.

Грузинские кафе по новым правилам: владельцы измеряют расстояние между столами
Во время загрузки произошла ошибка.
10:44 (мск)© Ньюстюб
 Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
В России за сутки выявили 8 985 новых случаев коронавируса
Теннисистка рассказала о деградации уехавших из России людей
Выплаты руководству госкомпаний приравняют к зарплате премьера
Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
Ученые объяснили причины «заразного» поведения
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Здоровье
Итоги крупных исследований по COVID-19 поставлены под сомнение Две статьи были отозваны из ведущих научных журналов из-за возможной недостоверности данных, на которых были основаны полученные результаты.
Hi-Tech
Как выглядят SMS, которые нельзя хранить в телефоне (фото) Проверьте свои входящие
Авто
Kia заменит Optima в России новым седаном бизнес-класса Модель под названием K5 будет продаваться с передним приводом и двумя моторами на выбор
Кино
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров «Первый канал» заменил титры в фильме Алексея Балабанова на кадры беспорядков под песню «Гудбай, Америка»
Новости партнеров
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
8-12 человек в час
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
После этой поправки власть в РФ не сможет быть безответственной
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Неприятный казус Загитовой прямо на льду
Все восхищались ее красотой. Вот какая она сейчас
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
О чем жалеет Рошаль
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Пригожин рассказал, кто из звезд является любовницами олигархов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь