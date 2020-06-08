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11:08 (мск), источник: Life.ru

Новые правила и цены. Как изменятся рестораны и кафе после пандемии

Ресторанный бизнес признан одним из наиболее пострадавших во время коронавируса. Сами рестораторы надеются открыть заведения с 15 июня. Какими теперь будут заведения общепита и как будут выбираться из кризиса его владельцы — в материале Лайфа.

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Источник: РИА "Новости"

Режим самоизоляции в Москве пока продлён до 14 июня. Однако и в столице, и в других городах России постепенно начинают снимать часть ограничений. С 1 июня в Москве снова заработали торговые центры, химчистки, ремонт одежды и обуви.

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Под запретом пока находятся рестораны и кафе — одна из самых пострадавших из-за коронавируса отраслей в России. Владельцы заведений ведут переговоры с властями об открытии летних веранд 15 июня. Однако всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

Разумеется, сейчас во всех открытых торговых точках соблюдаются (по крайней мере, должны соблюдаться) меры безопасности: нахождение в помещении в масках и перчатках, обработка рук санитайзерами и разметка. В любом общественном месте расстояние между посетителями должно быть 1,5−2 метра. Именно этот фактор может не лучшим образом сказаться на рынке общепита, считают эксперты.

— Сокращение посадочных мест в связи с соблюдением безопасной дистанции, конечно же, повлияет на экономику заведения. Поскольку количество мест сократится в два раза. Смогут пережить этот кризис те, кому удалось оптимизировать расходы на аренду и зарплату. Но о прибыльности в ближайшее время говорить не имеет смысла. О реальных изменениях индустрии получится судить только через три-четыре месяца, — рассказала Василиса Волкова, операционный директор сети «СИДР групп», в которую входят паб «Овсянка, сэр», бар «Кот Шредингера», бар-кондитерская «Гримм» и караоке «Синематограф».

Эксперт уверена, что основной фокус сейчас будет на безопасности. В России и так были одни из самых строгих требований к нормам санитарии.

Дезинфекция, лабораторные исследования блюд, работа в шапках, журнал заболеваний сотрудников, температурный режим холодильников, правила хранения, продуктовое соседство, разграничение посуды — ко всему этому ещё добавится масочный режим и более жёсткий контроль.

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Компания Wanta Group поделилась с Лайфом исследованием о досуге россиян после пандемии. Согласно опросу, всего 28% пойдут в кафе и рестораны сразу после завершения режима самоизоляции. Примечательно, что больше всех по кафе и ресторанам скучают жители Северной столицы — 37% из них готовы посетить рестораны и кафе в первую очередь. В то же время только 22% москвичей пойдут в заведения общепита после снятия ограничений.

Кроме того, заместитель директора Института гостеприимства университета «Синергия» Георгий Ташкер отметил, что потребители теперь разделились на три части: тех, кто вообще никогда не будет ходить в заведения из-за опасения заразиться (скорее всего, они будут только заказывать еду с доставкой на дом), тех, кто будет ходить в заведения с опаской — и то из-за необходимости (пообедать или взять с собой), и тех, кто будет ходить, как и прежде.

Доставкой занимается не более 30% всех заведений, а остальные закрыты в ожидании снятия ограничений. Если говорить о доходах тех заведений, которые продолжили работать с доставкой, то их доходы упали на 80%. Те, кто ею не занимался до кризиса, получили ещё больше убытков. Предположительное открытие веранд может оживить ресторанную индустрию. Также мы надеемся, что одновременно дадут возможность работать и внутри помещений с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Георгий Ташкер
заместитель директора Института гостеприимства университета «Синергия»

Что касается цен, то эксперт не прогнозирует снижения по всем позициям. Помимо текущих увеличенных расходов остаётся обязанность по оплате образовавшейся задолженности за время ограничительных мер. Многие арендодатели отказали в скидках на аренду — это и есть основная расходная составляющая. При этом повышение цен маловероятно. Георгий Ташкер уверен, что покупательский спрос и без этого будет восстанавливаться очень долго. Скорее всего, чтобы вернуться к докризисным показателям, понадобится не менее года, считает он. Чтобы этот процесс шёл быстрее, необходима государственная поддержка не только бизнеса, но и потребителей.

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