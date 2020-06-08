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12:31 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране.

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Источник: Reuters

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, отметил он.

Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований тщательно контролируется, заявил Мишустин.

«Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей», — сказал он.

По его словам, туризм — одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, и необходимо заняться ее системным развитием.

У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ
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По его словам, в общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туркомпаниям и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сказал Мишустин.

Как сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство РФ поручило главам субъектов Федерации в течение недели подготовить планы открытия туротрасли своих регионов. Он напомнил, что с 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия. «Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия», — добавил он.

5 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.

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