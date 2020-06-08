Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля

По словам
Власти рассчитывают, что на этих направлениях появятся чартерные рейсы. По словам Чернышенко, «уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки».
Пакетный тур на Байкал на десять дней может стоить около 45 тыс. руб. «Это такое достижение, я бы сказал», — сказал Чернышенко.
Напомним, ранее Михаил Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок на отдых за рубеж. По его словам, нужно исключить риск повторного завоза коронавируса
По данным ВЦИОМа, только 4% россиян планируют провести в нынешнем году летний отпуск за границей. 61% планируют провести отпуск дома.