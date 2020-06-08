Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июняВсемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля. Главы регионов подготовят планы запуска туротрасли до 15 июня. Чернышенко также перечислил меры поддержки туризма.

Коронавирус COVID-19
13:17 (мск)Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

По словам вице-премьера, прежде всего нужно поддержать семейный туризм. Поэтому предлагается сделать дополнительные льготные тарифы для семей с детьми, а также «разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно». Также власти поддержат грантами предпринимателей, которые создают экопроекты, кемпинг-отели и парки.

В России за лето планируется открыть более десяти новых туристических маршрутов в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал и в Горный Алтай.
Новость
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Власти рассчитывают, что на этих направлениях появятся чартерные рейсы. По словам Чернышенко, «уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки».

Пакетный тур на Байкал на десять дней может стоить около 45 тыс. руб. «Это такое достижение, я бы сказал», — сказал Чернышенко.

Напомним, ранее Михаил Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок на отдых за рубеж. По его словам, нужно исключить риск повторного завоза коронавируса из-за границы и провести отпуск в России.

По данным ВЦИОМа, только 4% россиян планируют провести в нынешнем году летний отпуск за границей. 61% планируют провести отпуск дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Туризм после пандемии коронавируса
В Бурятии турбазы возобновили работу
Во время загрузки произошла ошибка.
13:03 (мск)© Ньюстюб
 В России назревает новый территориальный конфликт
Кто будет устранять последствия ЧП под Норильском: ответ Потанина поразил
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Россиянам разрешили поездки за рубеж на работу, учебу и лечение
Зеленский захотел прописать права и обязанности жены в законе
Великое переселение: как россияне самоизолируются на дачах
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Теннисистка рассказала о деградации уехавших из России людей
Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Hi-Tech
Новинка Xiaomi: появилось первое изображение Презентация пройдет уже 11 июня
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 436
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 311
"нужна помощь в рецепте" 253
У нас руки длинные...... 212
Кино
Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале Звезда «Дома 2» показала пародию на саму себя в сериале «Чума!»
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Популярные темы на «Детях»
Ворота в Северную Африку 282
Комплекс неполноценности 173
Меня обсуждают в сети 93
Аллергия, что поможет? 82
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь