Работа после пандемии. Как изменятся зарплаты

Россия постепенно возвращается к нормальной жизни. С 1 июня сразу в 12 регионах отменили часть ограничений. Например, в Севастополе начинают готовиться к летнему сезону: открываются кафе и рестораны, правда, пока в формате летних террас. В Бурятии турбазы и гостиницы готовятся принимать первых посетителей.
В Подмосковье заработали парикмахерские, а в Москве спустя два месяца открылись торговые центры. Для многих это большая радость, так как два месяца люди сидели без дохода. Однако
Эксперты уверены, что рынок труда будет восстанавливаться постепенно. Нехватка рабочих рук будет наблюдаться абсолютно в разных сферах. Определённого дефицита работников стоит ожидать в сфере строительства, сельского хозяйства и производства, так как сейчас самый сезон для таких работ, рассказал Лайфу категорийный менеджер сервиса «Авито. Работа» Дмитрий Пучков.
Кроме того, по данным сервиса, средняя зарплата в строительной сфере в России составляет 59 тысяч рублей, вознаграждение увеличилось на 9% по сравнению с февралём. На конец мая средняя зарплата работников в медицинской сфере составляла 46 800 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с февралём.
Дмитрий Пучков отметил, что пандемия стимулирует появление новых технологичных профессий на стыке медицины, больших данных и технологий. Стоит ожидать большого количества новых прогрессивных компаний в сфере телемедицины и предиктивной диагностики.
В
Эти области лишились части иностранной рабочей силы и местных сотрудников. При этом есть надежда, что они первыми начнут выходить из карантина и смогут быстро закрыть потребность в работниках благодаря освободившимся ранее кадрам.
Помимо всего прочего вырастет спрос на специалистов по цифровизации бизнеса. К такому выводу пришла Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».
— До кризиса интенсивно оцифровывались банки, страховые компании. В онлайн пытаются перейти даже те, кто до кризиса об этом не думал: семейные рестораны запускают доставку «с кухни», парфюмерные магазины организовывают виртуальные консультации со стилистами и последующую продажу продукции, даже медицинские центры начинают консультировать пациентов по Skype и Zoom. Для решения этих задач потребуются
Также, по мнению Натальи Сторожевой, будут развиваться развлекательные
Сервис «Работа.ру» провёл опрос жителей России, чтобы узнать, рассчитывают ли работники на повышение зарплаты в 2020 году. Уверенность в увеличении своего оклада выразило 28% респондентов, а 72% опрошенных не рассчитывают на повышение зарплаты.
Наталья Сторожева прогнозирует, наоборот, снижение зарплаты. Уже во второй половине марта соискатели готовы были получать на 15−20% меньше. В апреле было много примеров сокращения зарплатных ожиданий на 40−50%.