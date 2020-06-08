Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июняВсемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
13:39 (мск), источник: Life.ru

Работа после пандемии. Как изменятся зарплаты

Из-за пандемии коронавируса многие россияне лишились рабочих мест, а после её окончания на рынке труда ожидаются сильные изменения. Сколько будут получать представители разных профессий, узнал Лайф.

Коронавирус COVID-19
13:59 (мск)Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Россия постепенно возвращается к нормальной жизни. С 1 июня сразу в 12 регионах отменили часть ограничений. Например, в Севастополе начинают готовиться к летнему сезону: открываются кафе и рестораны, правда, пока в формате летних террас. В Бурятии турбазы и гостиницы готовятся принимать первых посетителей.

В Подмосковье заработали парикмахерские, а в Москве спустя два месяца открылись торговые центры. Для многих это большая радость, так как два месяца люди сидели без дохода. Однако из-за коронавируса многие потеряли работу.

Как будет меняться рынок труда?

Эксперты уверены, что рынок труда будет восстанавливаться постепенно. Нехватка рабочих рук будет наблюдаться абсолютно в разных сферах. Определённого дефицита работников стоит ожидать в сфере строительства, сельского хозяйства и производства, так как сейчас самый сезон для таких работ, рассказал Лайфу категорийный менеджер сервиса «Авито. Работа» Дмитрий Пучков.

Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

Кроме того, по данным сервиса, средняя зарплата в строительной сфере в России составляет 59 тысяч рублей, вознаграждение увеличилось на 9% по сравнению с февралём. На конец мая средняя зарплата работников в медицинской сфере составляла 46 800 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с февралём.

Дмитрий Пучков отметил, что пандемия стимулирует появление новых технологичных профессий на стыке медицины, больших данных и технологий. Стоит ожидать большого количества новых прогрессивных компаний в сфере телемедицины и предиктивной диагностики.

В пресс-службе сервиса «Работа.ру» рассказали, что, несмотря на кризис, в некоторых сферах можно будет найти работу с хорошей зарплатой. Безусловно, вырастет потребность в IT-специалистах, так как пандемия подтолкнула к переходу в онлайн большое количество офлайн-компаний.

Представители сервиса выразили надежду, что в сфере производства и ЖКХ будет возможен существенный спрос.

Эти области лишились части иностранной рабочей силы и местных сотрудников. При этом есть надежда, что они первыми начнут выходить из карантина и смогут быстро закрыть потребность в работниках благодаря освободившимся ранее кадрам.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

Помимо всего прочего вырастет спрос на специалистов по цифровизации бизнеса. К такому выводу пришла Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

— До кризиса интенсивно оцифровывались банки, страховые компании. В онлайн пытаются перейти даже те, кто до кризиса об этом не думал: семейные рестораны запускают доставку «с кухни», парфюмерные магазины организовывают виртуальные консультации со стилистами и последующую продажу продукции, даже медицинские центры начинают консультировать пациентов по Skype и Zoom. Для решения этих задач потребуются интернет-маркетологи, специалисты по цифровизации бизнес-процессов, программисты, веб-дизайнеры, — рассказала специалист.

Также, по мнению Натальи Сторожевой, будут развиваться развлекательные онлайн-ресурсы. Спросом будут пользоваться все, кто способен произвести лёгкий развлекательный контент: сценаристы, копирайтеры, графики, дизайнеры, режиссёры, актёры, продюсеры, создатели компьютерных игр и игровых сервисов.

Какими будут зарплаты

Сервис «Работа.ру» провёл опрос жителей России, чтобы узнать, рассчитывают ли работники на повышение зарплаты в 2020 году. Уверенность в увеличении своего оклада выразило 28% респондентов, а 72% опрошенных не рассчитывают на повышение зарплаты.

Наталья Сторожева прогнозирует, наоборот, снижение зарплаты. Уже во второй половине марта соискатели готовы были получать на 15−20% меньше. В апреле было много примеров сокращения зарплатных ожиданий на 40−50%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Читайте также
Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России
Во время загрузки произошла ошибка.
12:25 (мск)© Ньюстюб
 Пиар или новый контракт? Почему Макгрегор, не дождавшись Хабиба, ушёл из М
Юрий Куклачёв рассказал, как выжил при землетрясении благодаря кошке
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Россиянам разрешили поездки за рубеж на работу, учебу и лечение
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
В Кремле объяснили неполноту данных об обнулении сроков Путина
Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
Здоровье
Первая страна в мире полностью снимает ограничения Ее территория свободна от SARS-CoV-2.
Hi-Tech
США показали «слоновью походку» F-16 на невероятных фото Такой военный маневр выглядит впечатляюще
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 436
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 320
"нужна помощь в рецепте" 257
У нас руки длинные...... 212
Кино
Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна Представитель 84-летнего актера передал СМИ слова медиков
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Дети
8-летняя дочь Орбакайте покорила сеть своей гибкостью Девочка показала один из акробатических элементов
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь