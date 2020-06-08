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16:16 (мск), источник: РБК

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано, считают в Минтрансе. Сначала предстоит наладить соблюдение мер безопасности на внутрироссийских рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов.

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Источник: РИА "Новости"

Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма. Об этом сообщил журналистам представитель Минтранса, передает корреспондент РБК.

В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.

«Безусловно, в будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — пояснили в ведомстве.

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Для начала в России необходимо наладить внутренние авиаперевозки с соблюдением мэр противодействия распространению инфекции. Согласно установленным ранее Росавиацией и Роспотребнадзором правилам, пассажиры и экипаж самолетов должны обязательно носить маски и перчатки, авиакомпании должны проверять температуру клиентов перед тем, как пускать их в самолеты и помещения аэропорта и так далее.

«Результаты проверок говорят о том, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Но также имеют место факты нарушения этих мер. Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну. Минтранс будет предпринимать все необходимые усилия для обеспечения неукоснительного выполнения противоэпидемиологических мер в процессе восстановления внутрироссийского авиасообщения», — отметили в министерстве.

Вторая приоритетная задача Минтранса — восстановление внутреннего туризма, заявили в ведомстве.

В этом вопросе ведомство сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором. «Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности», — заявил представитель Минтранса.

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Ранее источник РБК сообщил, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. По словам собеседника РБК, Росавиация предложит первыми открыть полеты в некоторые страны Европы, включая Турцию, а также Китай и Южную Корею. По данным «Интерфакса», вначале полеты откроются в страны ЕАЭС и СНГ.

8 июня стало известно, что премьер Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать различные варианты возобновления международного авиасообщения, а также подготовить сценарии развития отрасли и возможные меры поддержки.

В Кремле, комментируя возможность возобновления полетов авиакомпаний за рубеж, заявили, что окончательное решение будет за оперативным штабом правительства. Точных дат пока нет, подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков.

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