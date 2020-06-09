04:56 (мск), источник: Известия
Тур де Рус: в стране появится новый нацпроект
Он будет направлен на поддержку внутреннего и въездного туризма, а его объем может составить от 80 млрд рублей в год.
В России появится новый — 14-й — национальный проект. Он будет посвящен туризму, а его подготовкой сейчас занимается правительство вместе с деловыми объединениями и профильными организациями. Об этом «Известиям» рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, участвующий в заседаниях рабочих групп. Нацпроект будет направлен на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли. Для достижения этих целей кабмин может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей
Идея разработать отдельную программу по туризму обсуждалась еще в 2018 году, когда принимали паспорт нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказал Александр Калинин. Но тогда от этого отказались в пользу создания стратегии по развитию отрасли до 2035 года, которую в 2019 году презентовало Минэкономразвития. Впрочем, более удачного периода для запуска туристического нацпроекта, чем пандемия коронавируса, представить тяжело, уверен глава «Опоры России».
— Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность, — заявил Александр Калинин «Известиям».
Подготовку нацпроекта в правительстве ведут восемь рабочих групп под руководством
При наиболее оптимистичном сценарии работа будет завершена до конца этого года и уже с 1 января 2021-го начнется реализация нацпроекта.
Национальные проекты — это приоритетные направления развития страны до 2024 года, определенные в майском указе президента в 2018 году.
На сегодняшний день их 13: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда», «Наука», «Цифровая экономика», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общий бюджет нацпроектов составляет 25,7 трлн рублей до конца 2024 года.
В фокусе внимания рабочих групп — изношенная туристическая инфраструктура, изменение регуляторики, улучшение качества сервиса, рост инвестиций. Широко обсуждаются и такие меры, как софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок по России и повсеместное внедрение электронных виз для иностранцев, сообщил Александр Калинин. Целевыми показателями нацпроекта станут рост турпотока и выручки в отрасли.
Однако все это потребует крупных государственных вложений, предупредил глава «Опоры России».
Мы рассчитываем, что бюджет нового нацпроекта будет не меньше 80 млрд рублей в год, а лучше — больше. Страна огромная, отрасль много лет не финансировалась. Бизнес тоже готов вкладывать, но с помощью государства процесс пойдет намного быстрее.
По его мнению, Ростуризм перешел из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству именно в преддверии запуска нацпроекта, чтобы быстро и эффективно им управлять.
«Известия» направили запросы в
Поддержка в виде нацпроекта действительно была бы актуальной для туристической отрасли, отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Снижение стоимости перевозок и внедрение электронных сервисов, включая выдачу виз, могут оказать заметное позитивное влияние на развитие внутренних путешествий, и 80 млрд рублей в год для этого вполне достаточно, согласился он.
Туристическая отрасль имеет мощный мультипликативный эффект: на каждый рубль, потраченный путешественниками в агентстве, отеле и билетном агрегаторе, приходятся полтора рубля, которые они расходуют в месте назначения, заявил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Поэтому 80 млрд, вложенные в экономику через нацпроект, обернутся ростом доходов бизнеса и населения в 200 млрд.
Учитывая, что суммарные потери отрасли в этом году могут составить порядка 150 млрд рублей, участие государства поможет быстрее отыграть падение доходов — не позднее лета 2021 года, отметил аналитик.
В процентном отношении к ВВП суммы также похожи, оценил Валерий Емельянов.
Лучшей мотивацией для внутренних туристов будет софинансирование туров, добавил эксперт.
— Для многих россиян скидка на путевку в 10−15 тыс. рублей окажет решающее влияние в выборе направления для отпуска. Если распределить эти средства равномерно, то субсидией сможет воспользоваться по меньшей мере 5 млн человек, — уверен аналитик.
А для иностранных путешественников определяющим мотивом выступает легкость получения визы. Введение электронного документооборота и упрощение въездных процедур способно дополнительно привлечь в Россию до 3 млн туристов в год, прогнозирует Валерий Емельянов.
Нацпроект был бы более эффективен, стартуй он в начале 2020 года, критичен старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Ведь в этом случае первые результаты способствовали бы росту внутреннего туризма при закрытых границах. Однако его мероприятия в любом случае должны увеличить налоговую отдачу отрасли, способствовать продвижению туристического потенциала России, развитию инфраструктуры и улучшению сервиса, резюмировал он.
Екатерина Виноградова