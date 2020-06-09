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17:12 (мск), источник: Forbes

Таможня объяснила задержку посылок из иностранных интернет-магазинов

Задержки в оформлении посылок из-за рубежа могут возникать из-за неготовности самих экспресс-перевозчиков к новым условиям работы, заявила таможня. Она утверждает, что работает по правилам, о которых предупреждала бизнес. Компании говорят, что из-за технических сбоев в базах госорганов на границе в мае застряли тысячи покупок.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила, что задержки в оформлении покупок в зарубежных интернет-магазинах на российской границе могут возникать из-за неготовности экспресс-перевозчиков работать по правилам. Об этом говорится в сообщении ФТС, поступившем в Forbes.

Таможня утверждает, что в отношении экспресс-перевозчиков выявляет большое число нарушений. Например, для оформления зарубежных товаров используются недействительные паспортные данные получателей, а сами партии товара заявляются как для личного пользования, хотя по факту являются коммерческими, пишет ФТС. По ее словам, это системная проблема. Чтобы с ней справиться, с 1 февраля ввели новые правила. Теперь в одной декларации могут быть не больше 100 отправлений (до этого было 500).

Такое ограничение сделали для проверки таможенниками паспортных данных получателей товаров, утверждает служба.

Паспортные данные проверяют по системе межведомственного документооборота, направляя запросы в МВД. ФТС утверждает, что экспресс-перевозчиков о переходе на такой формат работы предупредили заранее. Но некоторые службы доставки оказались «инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы», считает таможенная служба. Она уверяет, что с ее стороны нарушений нет: сбоев в ее программных средствах не фиксируется, а те почтовые отправления, которые своевременно и корректно декларируются экспресс-перевозчиками, выпускаются в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации. Такие сроки установлены Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят также Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), пишет ФТС.

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Сейчас на таможенном пункте в аэропорту «Домодедово» декларируемые объемы существенно выше заявленных ранее, говорит таможня. Ее пост работает круглосуточно, но пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов сейчас к оформлению не подаются. В Шереметьево наблюдаются задержки до 24 часов в проверке паспортов заказчиков. Но у большинства покупателей — физических лиц — сложностей с таможенным оформлением не возникает, а оформляемые экспресс-перевозчиками товары в первом квартале года составили только 4% всего трафика трансграничной интернет-торговли, заключила ФТС.

Застрявшие экспресс-посылки

29 мая президент Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) Владимир Саркисов в письме руководителю ФТС Владимиру Булавину написал, что к концу месяца тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов и других грузов застряли при оформлении на таможне. Сроки оформления после 1 февраля значительно увеличились, посетовал Саркисов. Он утверждал, что программное обеспечение таможни для указания паспортных данных и ИНН заказчиков работает с постоянными сбоями, медленно сверяет данные и «не видит» зарегистрированную декларацию. В разговоре с Forbes Саркисов добавил, что иногда при повторной проверке забракованные паспорта оказываются действительными, а у курьерских компаний к базе доступа нет и заранее проверить данные они не могут.

В АСЭП входят такие компании доставки, как DHL Express, FedEx, UPS, TNT, DPD, «СПСР-Экспресс» и Pony Express. Последняя еще 18 марта заявляла о возможном увеличении сроков таможенного оформления грузов «из-за технических сбоев в обмене данными между государственными органами». Вице-президент DHL Express по операционной деятельности Юрий Шевченко подтвердил Forbes, что задержки в оформлении есть, но для них они «не носят критический характер». На этом этапе возникают нюансы, но компании они касаются в меньшей степени, говорит он.

По словам Саркисова, сейчас большая часть застрявших в мае посылок уже выпущена, но сбой может произойти вновь: «Ситуация каждый день меняется. То выправляется программный продукт, все выпускается быстро, проблем нет, то опять затык. Такие волны имеют место быть».

В начале года покупатели зарубежных интернет-магазинов пожаловались, что из-за сбоя программного обеспечения ФТС в первые дни января им ошибочно начислили пошлины. Таможня объяснила это тем, что настраивала алгоритмы, рассчитывающие платежи, и быстро устранила ошибку.

Во время загрузки произошла ошибка.
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