АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

«Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — заявила «РИА Новости» исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
Ломидзе добавила, что ассоциация неоднократно заявляла, что в этом году цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. «Повышения цен точно не будет. Это очевидно», — уточнила она.
В Ростуризме заявили, что ведут постоянный мониторинг ситуации на рынке. «На сегодняшний день тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет», — уточнили в агентстве. По оценкам Ростуризма, этим летом комплексная стоимость путешествия за недельный пакет на одного человека начинается от 10 тыс. руб.
Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля. С 1 июня в стране начался первый этап выхода гостиничной и туристской отрасли из ограничительных мер.