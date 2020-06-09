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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о повышении стоимости отдыха на курортах страны. Ростуризм также не видит тенденции к изменению цен. Ранее о возможном подорожании отдыха на 30% в условиях пандемии коронавируса COVID-19 сообщило издание «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР Александра Курносова.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
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Источник: Reuters

«Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — заявила «РИА Новости» исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Ломидзе добавила, что ассоциация неоднократно заявляла, что в этом году цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. «Повышения цен точно не будет. Это очевидно», — уточнила она.

В Ростуризме заявили, что ведут постоянный мониторинг ситуации на рынке. «На сегодняшний день тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет», — уточнили в агентстве. По оценкам Ростуризма, этим летом комплексная стоимость путешествия за недельный пакет на одного человека начинается от 10 тыс. руб.

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля. С 1 июня в стране начался первый этап выхода гостиничной и туристской отрасли из ограничительных мер.

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