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17:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

Кудрин анонсировал усиление цифрового контроля за расходами россиян

Цифровой контроль за расходами россиян будет усиливаться, признал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Источник: Reuters
Безусловно, присутствует беспокойство, что «большой брат» будет все о нас знать. Это реальная проблема государственного управления и прав человека. Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

Кудрин напомнил, что Федеральная налоговая служба уже знает, что покупают россияне, потому что видит все чеки. Это позволит чётче анализировать доходы граждан и начислять налог, уверен чиновник. По убеждению Кудрина, власти должны сделать так, чтобы данные не использовались в ущерб россиянам.

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«Это не просто так срабатывает, этого надо добиваться», — подчеркнул глава Счётной палаты.

Он добавил, что всем цифровым системам нужна качественная система защиты от утечек персональных данных. Кудрин признал, что это очень сложная проблема. Однако отказываться от цифровизации из-за рисков утечки не стоит, считает экономист.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о россиянах. Он будет содержать ФИО, пол, дату рождения и смерти, сведения о семейном положении, паспортные и другие данные.

В России до 2024 года действует нацпроект «Цифровая экономика», на его реализацию планируется потратить 1,84 трлн рублей. В рамках нацпроекта должна заработать инфраструктура «Цифровой профиль» — платформа для обмена информацией между государством, гражданами и организациями.

Росстат оценивал объём теневой экономики России в 12 трлн рублей, или 12,7% ВВП. В результате фонды пенсионного, медицинского и социального страхования ежегодно недополучают 2,3 трлн рублей в год, жаловалась вице-премьер Татьяна Голикова.

Руслан Марченко

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