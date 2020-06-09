17:27 (мск), источник: Секрет Фирмы
Кудрин анонсировал усиление цифрового контроля за расходами россиян
Цифровой контроль за расходами россиян будет усиливаться, признал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Безусловно, присутствует беспокойство, что «большой брат» будет все о нас знать. Это реальная проблема государственного управления и прав человека. Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин.
Кудрин напомнил, что Федеральная налоговая служба уже знает, что покупают россияне, потому что видит все чеки. Это позволит чётче анализировать доходы граждан и начислять налог, уверен чиновник. По убеждению Кудрина, власти должны сделать так, чтобы данные не использовались в ущерб россиянам.
«Это не просто так срабатывает, этого надо добиваться», — подчеркнул глава Счётной палаты.
Он добавил, что всем цифровым системам нужна качественная система защиты от утечек персональных данных. Кудрин признал, что это очень сложная проблема. Однако отказываться от цифровизации
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о россиянах. Он будет содержать ФИО, пол, дату рождения и смерти, сведения о семейном положении, паспортные и другие данные.
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Руслан Марченко