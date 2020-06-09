Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет онлайн в этом годуВ условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в этом году она пройдет также в обновленном формате - онлайн
Фоторепортажи
16Ликвидация ЧС в Норильске
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
18:22 (мск), источник: РБК

Goldman Sachs спрогнозировал скорое падение цен на нефть

Несмотря на то, что еще накануне стоимость нефти Brent превысила $43, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к $35 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs.

ЦБ: $ 68.6745   +0.36 € 77.3481   +0.16 ММВБ: $ 68.5675   +0.37 € 77.7925   +0.76
Источник: РИА "Новости"

Компания указывает, что цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.

Отметку $40 нефтяные котировки преодолели впервые с марта на фоне решения в рамках ОПЕК+ продлить сокращение нефти до конца июля. 8 июня Brent стоил дороже $43 за баррель. Но 9 июня топливо уже подешевело до $39,93 за баррель.

Это произошло, в частности, после того, как Саудовская Аравия 8 июня заявила, что с июля планирует увеличить добычу нефти.

Предыдущее соглашение перестало действовать с начала апреля, однако цены на нефть резко обвалились уже с марта, когда стало известно, что сделку не будут продлевать. Цена Brent опускалась ниже $20 за баррель. Новую сделку ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, заключили 12 апреля. Это соглашение предполагало, что с 1 мая добычу нефти начнут сокращать на 9,7 млн барр., с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Новак: спрос на нефть начал восстанавливаться
Во время загрузки произошла ошибка.
8 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Следствие ужесточило обвинение против Михаила Ефремова
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Следствие: рейс MH17 могли сбить только со стороны Первомайского
Михаил Ефремов задержан
Кудрин рассказал о цифровом контроле за расходами россиян
Лиса и еж попались за совместным ужином во дворе частного дома
Выбраны лучшие снимки этого года (фото)
Ученые раскрыли необычное назначение Великой Китайской стены
Здоровье
Парень показал фотографию после отказа от наркотиков и влюбил в себя людей За несколько часов публикация набрала 100 тыс. лайков.
Hi-Tech
Прорыв. В России испытали революционный двигатель Это открывает новые возможности при запуске космических кораблей
Авто
Известный актер устроил пьяное ДТП в Москве (видео) Машина Ефремова пересекла «двойную сплошную» и выехала на встречную полосу 
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5 звездных мам, которые похудели зря (фото) Супертонкая талия — гарантия комплиментов? Как бы не так!
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь