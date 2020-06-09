Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
22:43 (мск), источник: Ведомости

Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

В начале сезона возможно даже падение цен на путевки.

Источник: Reuters

Тенденции роста цен на туры по России на лето по традиционно популярным направлениям нет, сообщила пресс-служба Ростуризма. Ранее о возможном подорожании отдыха в России на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Он объяснял это закрытием границ из-за пандемии.

Читайте также
Родина знает: каждое второе турагентство может исчезнуть

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Все российские гостиницы и санатории не работали до 1 июня. С начала лета в регионах заработали санатории с медицинской лицензией. Все отдыхающие должны иметь справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфекционными больными, в город выходить нельзя.

По факту туристический рынок не работает, многие гостиницы и санатории России пока не открылись, заявил «Ведомостям» гендиректор туроператора «Дельфин», крупного оператора на рынке туризма по России, Сергей Ромашкин: «О каком росте цен может идти речь?» По его словам, из более чем 80 санаториев в Краснодарском крае открыто около 35, их загрузка не превышает 5−10%.

Для значительного подорожания должны быть ажиотажный спрос и дефицит мест в отелях, но ни того, ни другого не наблюдается, соглашается Сергей Толчин, исполнительный директор «Интуриста».

Рост цен не подтверждает и туроператор «TUI Россия»: отельеры пока держат расценки на уровне прошлого года.
Читайте также
Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

В отелях сети Azimut в Сочи, Нальчике и Туапсе увеличение цен пока не планируется, но это, безусловно, будет напрямую зависеть от спроса, говорит Максим Бродовский, гендиректор Azimut Hotels: спрос есть, на июль некоторые отели уже забронированы на 20−30%. Пока цены находятся на уровне 2016 г., добавляет гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Сегодня есть много факторов, которые говорят в пользу того, что ажиотажного спроса в этом году вообще может не случиться, рассуждает Толчин. Причин много: от снижения реальных доходов населения до страха второй волны вируса. Некоторые россияне потеряли работу и не имеют денег на поездки, а те, у кого работа есть, продолжат работать и, скорее всего, обойдутся в этом году без отпуска, считает он.

Повышение цен возможно теоретически лишь в августе на 3−5%, в каких-то лучших отелях, но массового повышения не будет, полагает Ромашкин: более того, на старте сезона, в июле, цены и вовсе могут снизиться — надо же как-то привлекать туристов.

Татьяна Романова

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца
Банки ждет долгая реструктуризация кредитов
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Следствие: рейс MH17 могли сбить только со стороны Первомайского
Кудрин рассказал о цифровом контроле за расходами россиян
Коронавирус COVID-19: главные события 9 июня
Выбраны лучшие снимки этого года (фото)
Названа предварительная дата боя между Нурмагомедовым и Гейджи
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Прорыв. В России испытали революционный двигатель Это открывает новые возможности при запуске космических кораблей
Авто
Известный актер устроил пьяное ДТП в Москве (видео) Машина Ефремова пересекла «двойную сплошную» и выехала на встречную полосу 
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Убогая: муж Полины Гагариной заговорил после разрыва с певицей
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Дети
5 звездных мам, которые похудели зря (фото) Супертонкая талия — гарантия комплиментов? Как бы не так!
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Новости партнеров
Ты мог не знать об этой поправке: условия для ведения ЗОЖ
Не голосовать же час
Не можешь найти работу?
Президент объяснил, что значит доступная медицина в Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь