22:43 (мск), источник: Ведомости
Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах
В начале сезона возможно даже падение цен на путевки.
Тенденции роста цен на туры по России на лето по традиционно популярным направлениям нет, сообщила
В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Все российские гостиницы и санатории не работали до 1 июня. С начала лета в регионах заработали санатории с медицинской лицензией. Все отдыхающие должны иметь справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфекционными больными, в город выходить нельзя.
По факту туристический рынок не работает, многие гостиницы и санатории России пока не открылись, заявил «Ведомостям» гендиректор туроператора «Дельфин», крупного оператора на рынке туризма по России, Сергей Ромашкин: «О каком росте цен может идти речь?» По его словам, из более чем 80 санаториев в Краснодарском крае открыто около 35, их загрузка не превышает 5−10%.
Для значительного подорожания должны быть ажиотажный спрос и дефицит мест в отелях, но ни того, ни другого не наблюдается, соглашается Сергей Толчин, исполнительный директор «Интуриста».
В отелях сети Azimut в Сочи, Нальчике и Туапсе увеличение цен пока не планируется, но это, безусловно, будет напрямую зависеть от спроса, говорит Максим Бродовский, гендиректор Azimut Hotels: спрос есть, на июль некоторые отели уже забронированы на 20−30%. Пока цены находятся на уровне 2016 г., добавляет гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.
Сегодня есть много факторов, которые говорят в пользу того, что ажиотажного спроса в этом году вообще может не случиться, рассуждает Толчин. Причин много: от снижения реальных доходов населения до страха второй волны вируса. Некоторые россияне потеряли работу и не имеют денег на поездки, а те, у кого работа есть, продолжат работать и, скорее всего, обойдутся в этом году без отпуска, считает он.
Повышение цен возможно теоретически лишь в августе на 3−5%, в
Татьяна Романова