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03:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Миру предрекли крупнейший за 50 лет продовольственный кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится на грани крупнейшего за последние 50 лет продовольственного кризиса. Об этом сообщает The Guardian.

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Источник: Reuters

Гутерреш призвал правительства всех стран мира принять срочные меры для предотвращения пагубных последствий пандемии коронавируса и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, вполне возможно, что в скором времени бедные люди не смогут позволить себе даже основных продуктов питания.

Если не будут приняты срочные меры, то все с большей вероятностью наступит глобальный продовольственный кризис, последствия которого на себе испытают сотни миллионов детей и взрослых.
Антониу Гутерреш
глава ООН

По его подсчетам, около 50 миллионов человек в этом году могут попасть в категорию «крайне бедные» из-за рецессии мировой экономики вследствие эпидемии. При этом генсек подчеркнул, что с наиболее серьезными последствиями столкнутся дети, так как из-за неправильного питания в раннем возрасте на протяжении всей жизни могут возникать различные осложнения.

Ранее Гутерреш предупредил о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса. Он заявил, что вирус ни в коем случае не должен использоваться авторитарными государствами в качестве предлога для нарушения прав человека и подавления свободного распространения информации.

AP 2020
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24 октября 1929 года на Нью-Йоркской бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии, поглотившей США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию.

На фото: люди на ступенях здания казначейства США в «черный четверг»

US National Archives and Records Administration
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Причины Великой депрессии до сих пор точно не определены. Среди самых популярных — нехватка денежной массы, денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС), очередной кризис перепроизводства, стремительный прирост населения, принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие таможенные пошлины на импортные товары, Первая мировая война, маржинальные займы

На фото: Нью-Йоркская фондовая биржа сразу после обвала акций

US National Archives and Records Administration
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За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник», когда биржа потеряла более $14 млрд (примерно $500 млрд по сегодняшнему курсу). Эта сумма превышала годовой федеральный бюджет в 10 раз

На фото: витрина магазина с вывеской «Бесплатный суп, кофе и пончики для безработных»

US National Archives and Records Administration
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Тяжелее всего кризис проявился в США. Правительство бездействовало, если не считать принятого в 1930 году закона Смута-Хоули, в результате которого были введены высокие таможенные пошлины, что позволило кризису распространиться в Европу. Вкладчики массово изымали средства из банков, это привело к банкротству банков

На фото: люди занимают очередь в попытке забрать свои вклады в банке

US National Archives and Records Administration
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Не хватало рабочих мест. Уровень безработицы за три года достиг 23,6% (в начале кризиса он составлял 3,2%). Работу потеряли 13 млн американцев

На фото: полицейский охраняет вход в банк

AP 2020
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«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала»

В марте 1930 года к нации обратился президент США Герберт Гувер. Он заявил, что самые тяжелые времена остались позади, а экономика восстановится сама собой. Этого не случилось, а Гувер стал ненавидим всеми

На фото: жители Кливленда (штат Огайо) регистрируются, чтобы найти временную работу

AP 2020
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Даже те, у кого работа была, влачили нищенское существование. Зарплаты уменьшились в три раза, а цены на одежду и еду наоборот выросли многократно

На фото: безработные за обедом

AP 2020
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В 1932 году в Детройте прошло шествие голодающих рабочих. Правоохранительные органы жестоко подавили марш: пять человек были убиты, десятки ранены, многие были подвергнуты репрессиям. В крупных городах была организована выдача еды

На фото: очередь в Нью-Йорке за сэндвичами и кофе

AP 2020
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В основном под сокращение попало чернокожее население США. К остальным работодатели были куда благосклоннее, но к 1931 году увольняли всех, не зависимо от расовой и национальной принадлежности

На фото: людям раздают картофель

US National Archives and Records Administration
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Удивительно, но именно в период Великой депрессии были достроены Эмпайр-стейт-билдинг и мост «Золотые Ворота», что обеспечило заработком многих безработных

На фото: очередь за супом

LOC
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Люди прятались от депрессии в кинотетарах. В этот период в кино ходили 65% американцев. Еженедельно на просмотры собирались почти 80 млн человек. Самыми популярными фильмами были «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и «Кинг-Конг»

На фото: толпы протестующих людей в Нью-Йорке

US National Archives and Records Administration
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Великая депрессия породила в Америке 1930-х разгул бандитизма. Криминальный беспредел привел к созданию ФБР. Для его появления потребовалось всего 600 дней, а руководитель Бюро Джон Эдгар Гувер стал национальным героем и создал одно из самых могущественных ведомств

На фото: ветераны Первой мировой войны, требующие выплатить им пособия, во время многотысячного марша на Вашингтон

Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Mus
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Именно во время Великой депрессии мафиози Аль Капоне набрал популярность в мире простых людей. В начале 1930-х годов он открыл бесплатную столовую. Так как людям просто нечего было есть, они не заботились о том, что едят из рук бандита

На фото: мужчина лежит на пирсе в Нью-Йорке

New York Public Library
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Во время депрессии многие лишились своих домов, работы, хозяйства. Увеличилось количество тех, кто жил прямо на улицах. Построенные ими домики-времянки называли Гувервилями. В ходу были также гуверовская похлебка, гуверовское одеяло, гуверовские свиньи и так далее, в чем выражалась ненависть к своему президенту

На фото: безработные возле своих хижин на Манхэттене (Нью-Йорк)

LoC
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По данным статистики тех лет, примерно 50% детей в период депрессии не получали достаточно еды, медицинской помощи или были лишены дома. Многие страдали рахитом

На фото: жительница штата Оклахома со своими детьми

Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Mus
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За время Великой депрессии рождаемость снизилась на 30%

На фото: рождественский ужин в штате Айова

USDA
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В период между 1930 и 1935 годами обанкротились или были распроданы с молотка примерно 750 тыс. ферм. Чаще всего бывшие фермеры становились мелкими мошенниками и бандитами. Именно тогда стали известны Бруно Хауптман, похитивший и убивший 20-месячного сына героя авиации Чарльза Линдберга, Джон Диллинджер, «Малыш» Нельсон, «Пулемет» Келли, «Красавчик» Флойд, Ма Баркер и ее сыновья, знаменитые Бонни и Клайд. Великая депрессия совпала с серией многолетних и разрушительных пыльных бурь, которые лишь усугубили экономическую и социальную ситуацию в стране

На фото: ферма в штате Южная Дакота, погребенная под пыльной бурей

LoC
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Известен случай, когда фермер, разводящий овец, поняв, что не сумеет продать их, а также, что денег на корм для них нет, убил 3 тыс. овец и сбросил их в каньон

На фото: работники с хлопкового поля несут свои единственные пожитки

US National Archives and Records Administration
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С приходом к власти Франклина Рузвельта правительство решилось на серьезные меры: были созданы Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи. В задачи последней входили строительство, ремонт и улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммунальных удобств. Для этих работ привлекались простые граждане, что обеспечило их заработком

На фото: рабочие строят дорогу

New York Public Library
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Еще одной антикризисной мерой правительство было предоставление фермерам займов на льготных условиях. Этим правом воспользовались тысячи землевладельцев, получив ссуды на общую сумму $2,2 млрд

На фото: семья из штата Калифорния

LoC
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К 1939 году безработица снизилась до 17%. Однако многие эксперты-экономисты считают, что меры Рузвельта отодвинули конец депрессии на пять лет

На фото: мать семерых детей из Калифорнии Флоренс Томпсон, ставшая символом Великой депрессии в массовой культуре, после того, как ее запечатлела фотограф Доротея Ланг

LoC
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Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой войны. Она оставила значительный отпечаток в культуре, стала темой произведений многих писателей («Гроздья гнева» Джона Стейнбека) и режиссеров («Бонни и Клайд», «Джонни Д.», «Однажды в Америке»)

На фото: бездомная семья из штата Аризона направляется в Калифорнию, где надеется начать получать социальное пособие

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
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