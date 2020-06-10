Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

КРЭТ решил дополнительно проверить и протестировать эти приборы, в том числе при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях, сказал представитель концерна.
В некоторых случаях проверки пройдут в больницах с участием медиков, чтобы оперативно проконтролировать качество и получить обратную связь, добавил он.
«Уральский приборостроительный завод» — предприятие КРЭТ, которое исполняет государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. На УПЗ были выпущены аппараты «Авента-М», которые в мае загорелись в реанимационных отделениях больниц в Москве и Петербурге.
После второго пожара Росздравнадзор с 12 мая приостановил эксплуатацию приборов этой модели, произведенных с 1 апреля. В тот день в концерне заявили, что аппараты прошли все необходимые проверки, в том числе при повышенной нагрузке, и что нареканий к ним до сих пор не было.
20 мая в КРЭТ заявили, что аппараты ИВЛ, произведенные до 1 апреля, по-прежнему используются в больницах. Также там заметили, что в СМИ ведется кампания по дискредитации концерна, а отдельных сотрудников УПЗ пытаются подкупить и получить от них негативные комментарии о продукции завода.
9 мая в результате пожара в московской больнице имени Спасокукоцкого погибла женщина с коронавирусной инфекцией. Жертвами пожара, который произошел 12 мая в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге, стали шесть человек.