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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику

КАЛИНИНГРАД, 10 июн — РИА Новости. Пакетный трехдневный тур в Калининградскую область из Москвы обойдется туристу в среднем в 11 тысяч рублей, сказал в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Источник: РИА Новости

«Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление… “Библиоглобус” предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч», — сказал Ермак.

Он отметил, что 10-дневная индивидуальная поездка из Москвы в Калининград может минимально стоить около 28−30 тысяч рублей.

Ранее министр сообщил, что региональные власти надеются на открытие региона для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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