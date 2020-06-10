Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику

«Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление… “Библиоглобус” предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч», — сказал Ермак.
Он отметил, что 10-дневная индивидуальная поездка из Москвы в Калининград может минимально стоить около 28−30 тысяч рублей.
Ранее министр сообщил, что региональные власти надеются на открытие региона для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.