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13:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Мантуров отчитался о снижении цен на медицинские маски в России

МОСКВА, 10 июня 2020, 12:30 — REGNUM Цены на медицинские маски в среднем по России достигли уже 13 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

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Инфицировано493 657+8 404
28.05
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Скончалось6 358+216
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Выздоровело252 783+10 386
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28.05
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Скончалось411 681+11 963
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Источник: Агентство «Москва»

«Сбили розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей по данным на вчерашний день, и она продолжит снижаться», — заявил Мантуров.

Если в начале мы закупали производственные мощности для производства масок и других материалов, то теперь российская промышленность смогла наладить и их выпуск в необходимом объёме тоже, указал министр.

С начала марта выпуск всех видов масок увеличился в пять раз, почти до 9 млн в сутки. Объём производства продолжит расти, добавил Мантуров. Кроме того, за указанный период в России добились в 9 раз роста кожных антисептиков.

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