Мантуров отчитался о снижении цен на медицинские маски в России

«Сбили розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей по данным на вчерашний день, и она продолжит снижаться», — заявил Мантуров.
Если в начале мы закупали производственные мощности для производства масок и других материалов, то теперь российская промышленность смогла наладить и их выпуск в необходимом объёме тоже, указал министр.
С начала марта выпуск всех видов масок увеличился в пять раз, почти до 9 млн в сутки. Объём производства продолжит расти, добавил Мантуров. Кроме того, за указанный период в России добились в 9 раз роста кожных антисептиков.